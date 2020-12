Maria van Mierlo al jong gegrepen door spiritualiteit van het klooster: 'De eenzaamheid is mij lief'

Ze was pas zeven jaar toen Maria van Mierlo uit Schalkhaar werd gegrepen door de spiritualiteit van het klooster. "Als kind liep ik in een klooster in Spanje en voelde: ik hoor hier." Toch trad ze nooit in. "Mijn moeder ging er languit voorliggen."

Wat haar dan zo trok, daar kwam ze pas achter toen ze in aanraking kwam met een groep leken die verbonden was aan het klooster Sion: de Cisterciënzer groep. "Het was de manier van praten, van omgaan met geloof en de manier waarop spiritualiteit doordrong in het leven van alledag. Ik kreeg er hetzelfde gevoel bij als toen in Spanje."

De broeders van klooster Sion zijn inmiddels verhuisd van Diepenveen naar Schiermonnikoog, maar de leden van deze groep Cisterciënzers treffen elkaar nog regelmatig.

Klooster!

Maria heeft een eigen communicatiebureau en is betrokken als eindredacteur en schrijver bij het kwartaalmagazine Klooster! Daarnaast verzorgt ze retraites in het Dominikanenklooster in Huissen. Hoewel ze dus zelf nooit is ingetreden, voelt ze de spiritualiteit van het kloosterleven goed aan. "Ik denk dat het mooie van het kloosterleven is, dat je alles in het teken van God stelt."

De lockdown waar we nu met z'n allen inzitten, treft ook het kloosterleven hard. Voor religieuze gemeenschappen die regelmatig gasten ontvangen, is het erg stil geworden.

Open kloosters hard getroffen

Het zijn juist deze meer open kloosters die lijden onder quarantainemaatregelen waarbij de bewoners zich in eenzaamheid op hun kamer moeten terugtrekken. Met name in de eerste golf werden deze kloosters hard getroffen door het virus.

Volgens Maria vallen er vanuit het kloosterleven lessen te leren voor de lockdown van nu. "De belangrijkste uitdaging is 'hoe houden we het uit met onszelf, als we niets meer mogen?' Stop eens met denken dat je alleen gelukkig kunt zijn als je naar buiten mag. Hoe erg is het nou dat je er even niet uit mag?"

Al voelt ze wel heel erg mee met de mensen die nu getroffen worden door alle maatregelen. Zelf heeft ze ook corona gehad en een van haar kinderen raakte werkloos. "Dat ik met kerst mijn kinderen niet allemaal bij elkaar heb, is jammer. Maar stopt mijn leven daarmee?"

Hoe houden we het in de lockdown uit met onszelf? Maria van Mierlo

Ook Maria kent het gevoel van eenzaamheid. "Ik ben wel eenzaam, maar daar voel ik me bij thuis. Ik zoek het ook op. Ik ben daar niet doorsnee in, denk ik. De eenzaamheid is mij lief. Het brengt me dat ik God beter kan horen".

Zondag 20 december een gesprek met Maria van Mierlo in Hoogtij.