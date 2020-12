Na twee keer jackpot op rij kan de Oudejaarstrekking toch niet nóg een keer in Enschede vallen?

De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij viel de afgelopen twee jaar in Enschede. De kans dat het nog een derde keer gebeurt, lijkt verwaarloosbaar. Staatsloten hoef je in Enschede dus niet te kopen. Of juist wel? Een wiskundige, een massapsycholoog en een verkoper van staatsloten laten hun licht schijnen over de winkansen van Enschedeërs deze jaarwisseling.

De wiskundige

Nico Alink woont in Enschede en heeft jaren wiskunde gegeven aan het Bonhoeffer College in die stad. Hij kan er kort over zijn: de kans dat de prijs dit jaar in Enschede valt, is net zo groot als voorgaande jaren. Het is niet zo dat de kans kleiner is geworden na twee voltreffers op rij in de stad, waar overigens wel de minste miljonairs van Overijssel wonen.

Alle deelnemers beginnen weer op nul. "Het is puur toeval, maar de kans dát de prijs juist in Enschede valt is wel groter dan bijvoorbeeld in Denekamp", legt Alink uit. "Enschede is groter dus daar worden ook meer loten verkocht. Dan is de kans dat de hoofdprijs daar valt dus ook groter."

Het is puur toeval

Maar toch hè? Wie er als leek naar kijkt, kan er toch niet over uit. Na twee keer een voltreffer in Enschede kan het toch niet nog een keer gebeuren? Alink bezweert dat de kans voor Enschedeërs om te winnen echt niet kleiner is geworden. "Organiseer zelf maar eens een paar keer achter elkaar een loterij met honderd rode en één groene bal. Hoe groot is dan de kans dat er een groene bal wordt getrokken?"

Klein, elke keer weer 1 procent, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren dat er twee keer op rij een groene bal tevoorschijn komt, of zelfs drie keer achter elkaar.

Als ik zeker wist dat de hoofdprijs in Enschede zou vallen, zou ik wel tien loten kopen

Zelf koopt Alink ook jaarlijks een lot. Een traditie die hij samen met zijn dochter in ere houdt. Geen winnende loten trouwens. Want zoals zovelen blijft het bij de familie Alink bij voorpret, fantaseren over wat zou kunnen zijn. Gewonnen wordt er nooit.

"Als ik zeker zou weten dat de prijs in Enschede zou vallen, zou ik misschien wel tien loten kopen", aldus Alink. Maar ook dat gaat niet gebeuren getuige het gesputter van zijn vrouw op de achtergrond.

Eén ding staat wel vast, aldus Alink. Iemand wordt vlak voor middernacht miljonair in Nederland. Want hoe klein de kans ook is dat jij dat bent als lotenbezitter, de prijs valt honderd procent zeker. Of dat opnieuw in Enschede gebeurd zal zijn, weten we morgen.

De medewerker van de Staatsloterij

Uiteindelijk komt het allemaal neer op een simpel rekensommetje. Deel het aantal loten dat jij als deelnemer hebt door het aantal loten dat in heel Nederland is verkocht en je weet welke kans je maakt op die, voor velen, droomprijs van 30 miljoen euro.

6,1 miljoen loten in 2018 en 6,3 in 2019

"In 2018 zijn er zo’n 6,1 miljoen loten verkocht en in 2019 zo’n 6,3 miljoen loten", zegt Sander van de Vooren van de Nederlandse Loterij. Twee jaar geleden was het trouwens een abonneespeler uit Enschede die met de hoofdprijs aan de haal ging.

Vorig jaar kocht de Enschedese winnaar een half lot bij sigarenmagazijn H. Schepers in Enschede. Toch nog altijd goed voor 15 miljoen euro. De andere helft van het lot werd toen verkocht in de provincie Noord-Holland.

De verkoopster van het winnende staatslot

Bij sigarenmagazijn H. Schepers in Enschede doen ze er trouwens het zwijgen toe. De laatste weken worden er geen staatsloten meer verkocht. Er wordt niets verkocht, vanwege de lockdown die 1,5 december in ging. "Dat er geen loten worden verkocht? Dat is erg", zegt een medewerkster van de winkel, waar dus vorig jaar nog een winnend lot werd verkocht.

"Je hoort inderdaad vaak dat het in winkels waar een winnend lot is verkocht, drukker is", zegt de medewerkster. Dat was ook zo in de Enschedese winkel in de weken voor de lockdown, maar nu liggen er alleen pakketten klaar voor klanten. De winkel doet alleen nog dienst als afhaalpunt. De afgelopen weken zijn er geen loten verkocht. De kans dat er een winnend lot verkocht is, lijkt niet groot dit jaar.

De massapsycholoog

Hij heeft het druk, massapsycholoog Hans van de Sande zit midden in een verhuizing en heeft nauwelijks tijd om zijn telefoon te beantwoorden. Liever had hij ook weer opgehangen maar de vraag die hij dan krijgt, lokt een onbedaarlijke lach uit. Waarom zou je nog een staatslot in Enschede kopen als de hoofdprijs daar de afgelopen twee jaar al in die stad viel?

Mensen willen dat verklaren

"De geschiedenis herhaalt zich nooit. Dat is wat mensen denken bij uitzonderlijke gebeurtenissen", legt Van de Sande uit. "Maar als het dan toch gebeurt, dan willen mensen dat verklaren", aldus Van de Sande. "

De geschiedenis herhaalt zich nooit. Dat is wat mensen denken

Volgens de massapsycholoog zijn mensen prima in staat uit te rekenen of in te schatten hoe groot de kans is dat de jackpot van een loterij twee jaar achtereen valt in Enschede. Die kans is nihil, verwaarloosbaar. "Maar mensen gaan toch op zoek naar een externe oorzaak als bepaalde dingen vaker gebeuren. Terwijl het niet meer is dan puur toeval."

Koopt hij zelf trouwens nog een staatslot? Het antwoord van Van de Sande is een resoluut en duidelijk nee! "Ik doe niet aan loterijen."