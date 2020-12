Drama voor ondernemers: 'Grote steden gooien roet in het eten'

Bij het tuincentrum van Baas is het uiteraard rustig. "Dit is een drama. Ik had het totaal niet zien aankomen. Deze week en volgende week zijn de belangrijkste weken van het hele jaar. Dit zijn de weken waarin wij normaal gesproken de grootste omzet draaien en nu valt dat helemaal weg. En ik blijf met heel veel kerstspullen zitten. Nou, een kerstgevoel heb ik totaal niet!"

Tuincentrum

Ondernemers hadden een lockdown liever eerder gezien. Zo ook Baas: "Had dit in oktober gedaan. Black Friday had er nooit mogen wezen. Als er eerder op de rem was getrapt, dan hadden we nu open kunnen zijn. Ik had meer regionaal beleid willen zien. De grote steden gooien roet in het eten voor ons."

Maar de ondernemer blijft creatief. "We hebben een kraampje buiten gezet waar de mensen langs kunnen rijden en aan kunnen geven wat ze willen kopen. Daarnaast hebben we veel op Facebook gezet en hopen zo dat mensen gaan bestellen. Maar we komen niet van al onze spullen af. We blijven met heel wat kerstspullen zitten en dan is het nog maar de vraag of we dat volgend jaar kunnen verkopen. Veel wordt ingekocht op kleur, op de trend van dit moment. Volgend jaar zijn er weer andere kleuren."

Hotel-restaurant Carelshaven

Alle plannen lagen klaar om als protestactie op 17 januari weer open te gaan, maar horecaondernemer Alco van Berkel van hotel-restaurant Carelshaven in Delden komt daar op terug. "De nieuwe maatregelen maken het simpelweg onmogelijk om open te gaan."

Of ze van de overheid in eerste instantie open mochten op de 17e was maar de vraag, maar dat hield Van Berkel niet tegen. Hij sloot zich aan bij de oproep van verschillende horecaondernemers om medio januari weer open te gaan, als de overheid niet snel met steun over de brug komt.

"Maar nu, met de nieuwe maatregelen, gaan we volledig dicht", zegt Van Berkel. "Gisteren stroomden de afzeggingen binnen. Natuurlijk mag het hotel zonder horecafunctie open blijven, maar dat is gewoon niet meer rendabel voor ons. Helaas, maar dit wordt overleven."

Veel mensen hadden een kamer geboekt om de feestdagen door te komen en nog 'uit eten' te kunnen gaan. "Ja, hier mocht je natuurlijk nog eten. Maar nu kan dat dus ook niet meer." Veel mensen zullen daarom hun kamer geannuleerd hebben. "En ze leven natuurlijk in onzekerheid."

Hoe 2021 er voor Van Berkel uit gaat zien? "Hopelijk overleven we deze crisis. Het is zaak om er samen door te komen, dus ik ga ook in gesprek met de huisbaas en de leveranciers. Laten we hopen op een prachtig 2021."