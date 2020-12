Onrust omwonenden 'Polenboerderij' Geesteren over komst zorginstelling

De Ossendijk in Geesteren. De Polen zijn uit de boerderij vertrokken, maar nu wordt er een zorgboerderij in ondergebracht. (Foto: Google Streetview)

Jarenlang voerden ze juridische strijd tegen de huisvesting van Poolse arbeiders in een woonboerderij in het buitengebied van Geesteren. En net nu de Polen hun biezen hebben gepakt, is er nieuwe onrust onder de bewoners van de Ossendijk. Ze hebben namelijk gehoord dat er al over enkele weken een zorgboerderij in wordt ondergebracht: "Door een zorginstelling die zich onder meer bezighoudt met crisisopvang en psychiatrische patiënten onderdak biedt." De omwonenden vrezen dat ze van de wal in de sloot zijn beland.

Zoals gemeld wordt er al jarenlang gebakkeleid over de woonboerderij, waarin Poolse arbeidsmigranten waren ondergebracht. Omdat de Oostblokkers volgens omwonenden overlast veroorzaakten, vochten de buren de huisvesting aan. Met succes, want de laatste Polen hebben vorige week de boerderij verlaten. Nadat de opgelegde last onder dwangsom intussen was opgelopen tot een halve ton had de verhuurder blijkbaar eieren voor zijn geld gekozen.

Al hebben de eigenaren van de woning en zijn advocaat intussen al wel laten weten desnoods tot aan Raad van State door te zullen procederen in een poging alsnog hun gelijk te krijgen.

Nieuwe onrust

Er is nu echter opnieuw onrust onder de omwonenden. Want ze zeggen dat ze via-via te horen hebben gekregen dat in het pand aan de Ossendijk binnenkort een zorgboerderij wordt ondergebracht.

"We zagen het voorbij komen op de Facebookpagina van een zorginstelling", vertelt de woordvoerster van de omwonenden. "Daarop werd vol trots aangekondigd dat de zorgboerderij volgende maand al van start gaat. Met een foto erbij van een boerderij, die we meteen herkenden als het pand bij ons aan de Ossendijk."

Opheldering

De buren proberen nu zo snel mogelijk uit te zoeken wat er aan de hand is. "Wat we vooral willen weten, is welke zorgboeren hierin worden ondergebracht. Want deze zorginstelling heeft ook psychiatrisch patiënten als cliënten en houdt zich bezig met crisisopvang. Bovendien kunnen we ons voorstellen dat, als hier straks een zorgboerderij wordt ondergebracht, het bestemmingsplan ook moet worden gewijzigd. Dat zijn we eveneens aan het uitzoeken."

En dan is er dus nog de verhuurder, die het verbod op huisvesting van de Polen juridisch gaat aanvechten. "We hebben het vermoeden dat hij op twee paarden wedt: de Polen en de zorgboeren. Hoe dan ook: het lijkt er sterk op dat het hele gebed weer van voor af aan begint."

De betreffende zorginstelling is onbereikbaar voor een toelichting op de plannen.