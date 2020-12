Almelose rechter straft Sanderink hard: rectificatie en verplicht vernietigen onderzoeksrapport

De 72-jarige eigenzinnige Gerard Sanderink krijgt deze keer de wind van voren van de Almelose kort geding-rechter Van Houten. Lik-op-stuk zou je kunnen zeggen. Een dag na de zitting is er al vonnis gewezen, en dat zal Sanderink deze keer duur komen te staan als hij het niet snel en goed uitvoert.

Sanderink blijft beschuldigen

Het gaat om een rapport van advocatenkantoor Lumen Lawyers uit Amsterdam. In dat rapport van 180 pagina's, wordt Brigitte van Egten, de ex van Sanderink, neergezet als fraudeur. Daarbij werd onder meer flink (selectief) geput uit privé-mail van Van Egten. Dat rapport en de bijhorende beschuldiging had Sanderink vorig weekend te lezen gegeven aan zijn duizenden werknemers van Centric en Strukton. Met als reden: "Jullie hebben recht op de waarheid."

Rapport is niet onafhankelijk

In verschillende rechtszaken hadden rechters al uitgesproken dat Sanderink niet meer mocht 'neuzen' in privé-mail. Daarnaast was er een uitspraak van het Hof in Arnhem dat Lumen Lawyers niet onafhankelijk is, dus geen onderzoek mag doen. En hoewel het rapport zelfs nog uitdrukkelijk vermeldde dat het niet verspreid mocht worden deed Sanderink dat toch.

En dat nota bene nadat zijn advocaat de week ervoor nog tekende voor een 'wapenstilstand' waarbij Sanderink een half jaar zijn mond zou houden over haar, in afwachting van een bodemprocedure die wellicht een eind zou brengen aan de 'loopgravenoorlog'.

Rechter: rectificeren anders dwangsom

De Almelose rechtbank lijkt het, zoals zovele rechters, zat te zijn van de eigenwijze houding van Sanderink. Zonder nadere motivering krijgt hij de opdracht tot rectificatie. Daarnaast moet hij het rapport vernietigen in al z'n verschijningsvormen (digitaal, papier, etc.). De dwangsom is reusachtig; hij heeft 24 uur de tijd, daarna wordt de dwangsom honderdduizend euro per dag, oplopend naar drie miljoen euro.

Rapport Lumen Lawyers kan heel duur worden

Dat kan hem nog wel eens duur komen te staan, het rapport is onder veel medewerkers gelezen en wellicht doorgestuurd. Daarnaast is het in handen van de media. De kans is groot dat het wel weer ergens de kop op zal steken, en dat zal dan wellicht tot een nieuwe dwangsomprocedure leiden, want het is immers via Sanderink naar buiten gekomen.

Tot nu toe is Sanderink zo'n half miljoen kwijt aan dwangsommen omdat hij zijn mond niet kan houden, dat kan door deze onbezonnen actie wel eens oplopen met enkele miljoenen.