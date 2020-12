Giethoorn heeft eindelijk een nieuwe vaarverordening, ondanks protesten van bootverhuurders

Over het doel van de nieuwe vaarverordening zijn vriend en vijand het wel eens: het is vaak te druk in de gracht, dat leidt tot overlast voor inwoners en schade aan bruggen en kades. Ook blijft er van het authentieke karakter van het dorp weinig over als het dorp uitpuilt.

Een bekend tafereel: botsende boten in Giethoorn (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Meerdere problemen opgelost

Door de verhuur van authentieke punters te stimuleren en brede sloepen te ontmoedigen wil de gemeente in één klap meerdere problemen aanpakken. Het dorpsgezicht gaat er op vooruit, toeristen verspreiden zich meer door het gebied, de traditionele punterbouwers krijgen weer werk en er is minder schade aan bruggen en beschoeiingen.

Wie op drukke momenten door de dorpsgracht in het centrum van Giethoorn vaart, moet een vignet hebben waaruit blijkt dat de vermakelijkheidsbelasting is betaald. De Inwoners van Giethoorn krijgen een ontheffing, die mogen wel vrij door het dorp varen.

"Slecht naar ons geluisterd"

De maatregel is ingrijpend voor de bootverhuurders. Die worden geconfronteerd met hoge kosten, die ze volgens eigen zeggen niet zomaar kunnen doorrekenen aan de toerist. Voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt vindt dat er slecht is geluisterd naar de ondernemers: "Hiermee los je de problemen helemaal niet op. Het gaat de gemeente alleen om het binnen hengelen van extra geld."

De traditionele puntervloot is steeds meer vervangen door dure bredere sloepen. Die investering zijn ondernemers kwijt als ze de sloepen inruilen voor houten punters. Giethoorn Onderneemt denkt dat de grachten juist gevaarlijker worden met meer houten punters, betoogt Han van Vossen aan de raad: "Die smalle boten zijn instabiel, sloepen zijn veiliger en ook makkelijker te besturen door onervaren huurders. De toeristen vragen daar ook om. We zijn een modern dorp met moderne boten".

Forse bedragen

De vaarbelasting, met een mooi woord vermakelijkhedenretributie, moet geld opleveren voor onderhoud aan de vaarwegen en andere kosten voor het toerisme in Giethoorn. Een authentieke houten punter kost de verhuurder jaarlijks 50 euro, een brede stalen of aluminium sloep 1500 euro. Dat geld moet worden betaald zodra een boot één maal over het drukke deel van de gracht is gevaren.

Het klinkt mooi, meer houten punters in de gracht, maar volgens ondernemers is de praktijk weerbarstiger. De gemeente verstrekt subsidie aan inwoners of ondernemers die een eiken punter willen laten bouwen, maar dat is maar een klein deel van de kosten. Houten punters hebben veel meer onderhoud nodig en moeten liefst ook een overdekte ligplaats en winterstalling hebben, maar ruimte daarvoor is er niet.

Gemeenten stimuleert in de vaart houden traditionele houten punters (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Evaluatie

De gemeenteraad had dinsdagavond nog wel wat vragen aan de wethouder over de invulling van het vaarbeleid. Vrijwel alle partijen willen binnen een jaar een uitgebreide evaluatie, om te kijken of de maatregelen wel het gewenste effect hebben. Maar uiteindelijk ging een grote meerderheid van de raad akkoord met het voorstel.

Giethoorn Onderneemt , GO, heeft al aangegeven juridische stappen te ondernemen tegen het aangekondigde beleid. Volgens GO mag de gemeente helemaal niet oo deze manier belatting heffen.