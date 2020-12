Oppositie dient WOB-verzoek in om inzage te krijgen in rapportages Enschedese Klachtencommissaris

Vier oppositiepartijen dienen een WOB-verzoek in om inzage te krijgen in kwartaalrapportages. (Foto: RTV Oost)

Oppositiepartijen EnschedeAnders, PVV, SP en Groep Versteeg willen inzage in de kwartaalrapportages van de Klachtencommissaris aan de burgemeester. Het gaat de partijen om alle rapportages vanaf 1 januari 2018 tot heden. De vier partijen doen een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

De oppositiepartijen twijfelen al langer aan de onafhankelijkheid van het klachtencommissariaat. In september, bij de bespreking van het jaarverslag van Van der Kooy over 2019, ging het vooral over haar neutraliteit ten opzichte van het college. De raad bleek destijds klassiek verdeeld: de oppositie had twijfels, de coalitie niet.

Enschede was in 2015 de eerste gemeente met een onafhankelijke Klachtencommissaris. Ruim drie jaar terug koos een meerderheid van de gemeenteraad ervoor de klachtencommissaris organisatorisch onder het college te laten vallen. De oppositie heeft sindsdien twijfels over haar onafhankelijkheid. Klachtencommissaris Ninke van der Kooy zelf heeft geen twijfels. Zij vindt dat zij haar werk op eigen wijze kan doen.

Elk kwartaal brengt de Klachtencommissaris verslag uit aan de burgemeester. De inhoud van deze verslagen wordt tot frustratie van de vier oppositiepartijen niet gedeeld met de raadsleden.

Controlerende rol

"Wij hebben al meerdere pogingen gedaan om inzage te krijgen in de kwartaalrapportages", zegt raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders. "We krijgen de informatie niet, terwijl het de rol van de gemeenteraad is om het college te controleren. Door het niet beschikbaar stellen van de informatie kunnen wij die rol niet vervullen."

WOB-procedure

Herhaaldelijk vragen om de informatie leverde niets op, dus zien de partijen EnschedeAnders, PVV, SP en Groep Versteeg zich genoodzaakt de rapportages via een WOB-verzoek in te mogen zien. Visser: "Het is te gek voor woorden dat wij hiervoor een WOB-procedure moeten beginnen."