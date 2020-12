Justitie: Crystal Meth-lab aan provinciegrens stond op ontploffen

Het crystal methlab dat afgelopen zomer pal over de provinciegrens bij Slagharen werd aangetroffen, stond letterlijk op ontploffen. Dat bleek vandaag bij het strafproces tegen de huurder van de boerderij in Kerkenveld waar het professionele lab werd gevonden.

De ontmantelingseenheid van de politie vond grote hoeveelheden van chemicaliën, die instabiel worden boven de 20 graden. De dagen dat het lab ontruimd werd, was het 35 graden. Het lab zat ook nog eens op een niet geïsoleerde bovenverdieping, direct onder de dakplaten, waar het nóg warmer was. Met stoom en kokend water zijn de chemicaliën uit de boerderij gehaald en gekoeld. Een ontploffing bleef achterwege.

Vele miljoenen aan drugs

In het lab werd bijna 60 kilo van de zwaar verslavende drug crystal meth in kristalvorm gevonden. Ook werd er ruim 750 liter basisolie aangetroffen. De straatwaarde loopt in de tientallen miljoenen euro's.

Bij de huurder werd 20.000 euro cash gevonden. Hij moest zich vandaag verantwoorden. De man, 73 jaar oud, kampt met veel gezondheidsproblemen. Door agenten wordt hij ondersteund als hij de rechtszaal instapt. Daar praat hij vervolgens honderduit over hoe het zover is gekomen.

'Er zouden pelletkachels worden opgeslagen. Daar had ik een overeenkomst over getekend met een onderhuurder. Maar toen ik terugkwam van een lang weekend aan zee, stonden er ineens allerlei andere spullen. Ik had direct in de gaten dat het niet in de haak was. Ik heb toen gezegd dat ik dat niet wilde.'

In vat met zuur

Maar de onderhuurders gingen "gewoon" verder. 'Er werd van alles op die zolderverdieping gehesen.' Naar de politie ging hij niet. 'Dan zou ik in een vat met zuur belanden. En ik geloofde dat echt, want die vaten stonden daar.' Maar ondanks dat hij het er niet mee eens was, nam hij toch geld aan. Naar eigen zeggen 9000 euro. 'Dat heb ik zo in de kast gegooid. Ik heb het niet eens geteld.' Het OM gaat er vanuit dat hij meer geld heeft ontvangen. In het huis werd 20.000 euro gevonden.

Volgens justitie is hij medeplichtig aan de productie van de zwaar verslavende drugs. 'De lucht daar was zeer penetrant. Dat heeft hij ook moeten ruiken. Daarnaast geeft hij ook aan dat hij wist dat het niet in de haak was, maar toch heeft hij geld aangepakt.' Tegen de bejaarde man is 2,5 jaar gevangenisstraf geëist.

Mexicaanse koks

Volgens de man heeft hij niks met het lab te maken. 'Er kwam elke maandag een busje met vier rasechte Mexicanen. Die werden dan op vrijdag weer opgehaald. Ik heb ze zien koken.' Volgens zijn advocaat was hij maar een 'klein radartje'.

Het zou goed kunnen dat Mexicanen in het lab hebben gewerkt. In meerdere van dergelijke labs zijn Latijns- Amerikanen aangetroffen. Ze worden vaak ingevlogen als "koks". In hun thuisland is veel kennis over bereiding van crystal meth.

Encrochat

De politie wist dat er een lab in de boerderij zat, nadat ze berichten mee hadden kunnen lezen tussen criminelen. Die communiceerden met elkaar via Encrochat, een dienst waarmee je versleutelde berichten kunt versturen. Die berichten zijn door de recherche op vernuftige wijze leesbaar gemaakt. Op die manier zijn meerdere van dit soort labs ontdekt, ook in Willemsoord en Vroomshoop.

Via de berichten op Encrochat is de criminele organisatie achter het lab in beeld. De bende zou betrokken zijn bij zeker vijf drugslabs in het hele land. Ze zaten in de xtc, crystal meth en cocaïne. Er is ook zicht gekomen op de kopstukken. Het onderzoek heeft als codenaam 'Appel' gekregen.

'Ik ben er zat van'

De rechtbank velt over twee weken vonnis tegen de bejaarde huurder. Die is verontwaardigd over wat hem is "overkomen". 'Ik ben er zo zat van. Ik ben zo in staat om er uit te stappen.' Vervolgens wordt hij door agenten weer ondersteund als hij de rechtszaal verlaat.