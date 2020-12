Veiligheidsregio heeft handen vol aan 'creatieve' winkeliers die openblijven tijdens lockdown

Na de toespraak van premier Rutte, afgelopen maandag, is Nederland op slot gegaan. De maatregelen leken duidelijk, maar blijken in de praktijk niet voor iedereen even helder. Veiligheidsregio IJsselland heeft er de handen vol aan.

Terwijl alleen essentiële winkels open mogen blijven, tonen veel bedrijven zich creatief. Ze spannen een lintje rond niet-essentiële goederen, zoals kleding, en blijven bijvoorbeeld levensmiddelen verkopen. Het veroorzaakt onbegrip en onduidelijkheid.

Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland: "Gisteren speelde de Hema al, vandaag kwamen daar de Action en de Wibra bij. Vanochtend is er intensief overleg geweest met de voorzitters van alle veiligheidsregio's en minister Grapperhaus, om een duidelijke lijn te trekken."

Hoofdzakelijk levensmiddelen

Die duidelijkheid vanuit Den Haag kwam al heel snel vanmiddag. Alleen winkels die in hoofdzaak levensmiddelen, drogisterijartikelen en diervoeding verkopen, mogen openblijven. 'In hoofdzaak' betekent dat de winkels meer dan 70 procent van hun omzet uit die producten halen. Die 70 procent is gebaseerd op de situatie van voor de lockdown. Bij de omzet wordt gekeken naar een concrete vestiging of filiaal, niet naar een keten of concern.

En dus gingen de Hema, Action en Wibra dicht. Volgens Snijders is het goed dat die duidelijkheid er snel kwam. "We hadden hier al wel de afspraak gemaakt om te handhaven en winkels te vragen om de deuren sluiten. Niet omdat we dat zo graag willen, maar om het coronavirus onder controle te krijgen."

Carbidschieten

Snijders overlegde met de elf burgemeesters in de regio IJsselland over de handhaving van de coronamaatregelen. Daarin kwam niet alleen de sluiting van winkels ter sprake. Het ging ook over het schieten met carbid tijdens de nadere jaarwisseling. "De lijn die we eerder hebben afgesproken, geldt daarbij nog steeds", zegt Snijders.

"In deze regio hebben we gezegd dat het aan de gemeenten zelf is om daar een afweging in te maken. Omdat de tradities heel verschillend zijn. Ook de mate van intensiteit van carbidschieten verschilt ontzettend per gemeente, net als de ruimtelijke mogelijkheden." Juist vanwege die beperkte mogelijkheden in Zwolle besloot Snijders in zijn rol als burgemeester van de provinciehoofdstad al om het carbidschieten in zijn gemeente volledig te verbieden.

Strengere regels

Op plaatsen in de regio IJsselland waar het carbid schieten nog wel mag, gelden na het ingaan van de strenge lockdown andere regels. Snijders: "Het aantal mensen dat buiten bij elkaar mag komen was vier, maar dat is nu hooguit twee. De coronamaatregelen blijven geldig".

Al langer stond vast dat carbid schieten dit jaar hoe dan ook anders verloopt dan andere jaren. Eet- en dranktentjes ontbreken, er mag alleen geschoten worden op bepaalde tijden en gemeenten kunnen beperkingen stellen aan de maximale inhoud van de melkbussen.