Politie telt dit jaar ruim 50 autobranden in Enschede, maar: "Geen sprake van een pyromaan"

De lijst met autobranden in Enschede is lang dit jaar. De politie telt er nu 53 tot medio december. "Er is sprake van een lichte stijging ten opzichte van andere jaren", vertelt Albert Lahdo van het basisteam van de politie in Enschede. "Toch vinden wij het niet schrikbarend hoog ten opzichte van andere jaren of in vergelijking met andere steden. Natuurlijk maken wij ons er wel zorgen over. Een autobrand is een zwaar feit en veroorzaakt veel onrust."

23 vergeldingen

Bij de 53 autobranden gaat het in 38 gevallen om brandstichting. De overige 15 uitgebrande auto's hadden een technisch defect, of er bleek een warme leiding kapotgebeten door een steenmarter, waardoor iets is gaan smeulen.

Van de 38 brandstichtingen denkt de politie dat het in 23 gevallen om een vergelding gaat. Het gaat dan om familievetes of ruzies in het criminele milieu. De 15 overige brandstichtingen zijn vermoedelijk het werk van baldadige jeugd.

De politie denkt dus niet dat er één persoon achter de vele autobranden zit. Hoewel bij de branden meestal veel sporen verdwijnen, lukt het soms toch een verdachte aan te houden. "Gelukkig wel", zegt Robert Weustink. "Af en toe hebben we wel eens een treffer, vinden we bijvoorbeeld DNA en hebben we soms het geluk dat we een verdachte kunnen aanhouden. Ook dit jaar is dat een keer gelukt, maar daar kunnen we niet veel over zeggen omdat die zaak nog loopt."

Bel meteen 112 als je iets verdachts of afwijkends ziet Albert Lahdo, operationeel expert basisteam Enschede

Albert Lahdo roept de inwoners van Enschede op om vooral 112 te bellen als ze iets verdachts of afwijkends zien in hun straat. "Mensen weten vaak precies wat er in hun eigen buurt of straat thuishoort, als er dan iets afwijkt kan dat voor ons een belangrijk puzzelstukje zijn en kan dat leiden tot een oplossing."

Rechercheur Weustink voegt daaraan toe dat het meestal tien minuten tot een kwartier duurt voordat een autobrand flink woedt. "Op het moment dat mensen in die fase ervoor vreemde dingen zien dan moeten ze ons meteen bellen.", aldus Weustink. "Een heterdaadje zou het mooiste zijn", vindt Albert Lahdo. "Voor de dienders op straat is dat het mooiste resultaat dat je kunt behalen."