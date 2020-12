PEC Zwolle uitgeschakeld in KNVB Beker na wanvertoning bij Excelsior

De bekerdroom van PEC Zwolle is na één wedstrijd alweer ten einde. De ploeg van trainer John Stegeman verloor vanavond met 2-0 op bezoek bij Excelsior, de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. Net als vorig jaar is de tweede ronde van de KNVB Beker zodoende het eindstation voor PEC.

Niet de amateurs van Staphorst, maar Excelsior vormde de eerste horde voor PEC in het bekertoernooi. De laatste keer dat PEC en Excelsior tegenover elkaar stonden in de KNVB Beker is men in de provinciehoofdstad nog niet vergeten. Op 17 december 2013 plaatste PEC zich voor de kwartfinale door met 4-1 te zegevieren in Rotterdam.

Het bleek uiteindelijk de opmaat naar de grootste prijs uit de clubhistorie. In de eindstrijd zorgde PEC voor een stunt van jewelste door Ajax met een 5-1 nederlaag gigantisch te kijk te zetten en de beker te veroveren.

Saaie eerste helft

Maar bijna zeven jaar na dato ging het lang niet zo eenvoudig. Beide ploegen deelden in een saaie eerste helft enkel wat speldenprikjes uit en van een helse bekerpot was geen moment sprake. Van Duinen kreeg namens PEC de beste mogelijkheid om daar verandering in te brengen, de ervaren aanvaller had zijn vizier echter niet op scherp staan. Aan de andere kant kende Zetterer weinig moeite met een inzet van Zwarts.

PEC op achterstand

PEC liet vrijwel geen moment zien een niveau hoger te acteren dan Excelsior en kwam na een uur spelen zelfs op achterstand in Kralingen. Basisdebutant Doué schutterde niet voor het eerst vanavond in de Zwolse defensie.

De jonge mandekker schatte een lange bal verkeerd in en had ook nog eens de pech dat Oude Kotte dit buitenkansje onbedoeld, maar zeer fraai afrondde. Zijn mislukte voorzet belandde in de verre hoek achter Zetterer, die enkel toe kon kijken hoe Excelsior gelukkig de leiding nam. En dat terwijl Van Polen zijn ploeg een minuut daarvoor juist op voorsprong had móéten koppen.

Einde verhaal

Stegeman wist dat hij moest ingrijpen om het tij te keren en bracht Saymak, Tedic en Pherai binnen de lijnen. Maar ook met deze aanvallende impulsen bleef het voetbal van PEC ondermaats. Toen invaller Mendes Moreira vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd de 2-0 op het scorebord schoot, was het definitief einde verhaal voor PEC Zwolle, dat net als vorig jaar in de tweede ronde van de KNVB Beker werd uitgeschakeld.

Excelsior - PEC Zwolle 2-0

1-0 Oude Kotte (63)

2-0 Mendes Moreira (85)

Arbiter: Gerrets

Geel: Horemans, Matthys, Niemeijer

Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer (Ormonde-Ottewil/74); Wieffer, Oude Kotte (Baas/81), Aberkane; Niemeijer (Van Rooijen/90), Omarsson, Zwarts (Mendes Moreira/81).

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Doué, Van Polen, Paal; Clement (Reza/85), Nakayama, Huiberts (Saymak/67); Van Duinen (Pherai/78), Reijnders (Tedic/67), Leemans.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de tweede ronde van de KNVB Beker.