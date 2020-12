Neuroloog Jan Bonte uit Dalfsen weggestuurd door Rotterdams ziekenhuis

Neuroloog Jan Bonte uit Dalfsen is door het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam op een zijspoor gezet. Volgens de 49-jarige arts, die zich openlijk uitspreekt tegen coronamaatregelen, heeft de ziekenhuisdirectie de samenwerking met hem opgezegd na een discussie met een arts-assistent. Dat meldt RTV Rijnmond.

Jan Bonte werkte eerder in Zwolle en Hardenberg. Hij was tot vandaag als waarnemer werkzaam in Rotterdam. Tegen de Zuid-Hollandse regionale omroep heeft de arts gezegd dat het ziekenhuis in de discussie met de arts-assistent "een stok heeft gevonden om de hond te slaan."

De neuroloog baart opzien door zijn opvattingen over de coronamaatregelen. Hij mist een wetenschappelijke onderbouwing voor het dragen van een mondkapje als bescherming tegen coronabesmettingen. Volgens Bonte werkt het zelfs eerder averechts. Hij schikte zich in het Rotterdamse ziekenhuis slechts gedeeltelijk in de mondkapjesplicht, namelijk van de ingang tot aan de poli. Daarna ging het kapje af, meldt RTV Rijnmond. Ook op sociale media voert hij discussie over de coronamaatregelen.

Bonte trok eerder tegen ziekenhuisregels ten strijde. Enkele jaren geleden voerde hij in het Hardenbergse ziekenhuis actie tegen de witte doktersjas. Dat die ziekhuisinfecties zou verminderen bestreed de neuroloog. Volgens hem was het vooral een statussymbool, en waren patiënten meer op hun gemak als de doktersjas juist niet droeg.