PEC wordt ongewild toch de verrassing van deze bekerronde: "Heel vervelend"

"Het lag aan heel veel dingen. Het tempo was veel te laag en we creëerden te weinig kansen. Je weet dat Excelsior op de omschakeling speelt, dan is één foutje van ons genoeg voor hen. Wij zijn op dit moment niet goed genoeg om zulke wedstrijden dan te keren. Dat doet pijn", zegt Stegeman na afloop.

Verrassing

De oefenmeester wilde koste wat het kost voorkomen dat PEC de verrassing van de tweede ronde werd. "Maar dat is ons wel overkomen en dat is vervelend", vervolgt hij. "Of de gelukkigste gewonnen heeft? Dat denk ik wel, maar daar hebben we geen boodschap aan."

Ondergrens

PEC hield een goed gevoel over aan de driepunter van anderhalve week geleden tegen Vitesse, maar verloor daarna van Ajax en werd vanavond dus uit de beker gekegeld door Excelsior. "Van dat goede gevoel is niets meer over. We zijn met z'n allen door de ondergrens gezakt. Dat is niet prettig."

Tijd om te rouwen is er niet voor PEC Zwolle. Vrijdag komt hekkensluiter FC Emmen op bezoek in de provinciehoofdstad. Eerst dient Stegeman de balans op te maken. "Zowel lichamelijk als mentaal", klinkt het teleurgesteld. "Maar daarna gaan we er alles aan doen om tegen Emmen goed voor de dag te komen en de punten in Zwolle te houden."

Cruciale wedstrijd

"Het is een cruciale wedstrijd voor ons om aansluiting met de middenmoot te vinden en niet naar beneden te hoeven kijken. Vanavond zullen we nog teleurgesteld zijn, maar dat moet morgen weg zijn", aldus Stegeman.