Huisartsen maken zich zorgen om wegblijven patiënten: "Het is veilig"

De maandag afgekondigde lockdown heeft al direct een groot effect op het aantal patiënten dat naar de huisarts gaat. Daarom doet de Huisartsen Corporatie Deventer en Omstreken een dringende oproep om te blijven komen. "Heb je klachten, neem contact op. Dan kijken we samen wat de vervolgstap is", zegt huisarts Hans Uijen uit Holten.

De huisartsen vermoeden dat mensen minder bellen, omdat ze de zorg niet willen overbelasten. "Een goed uitgangspunt", stelt Uijen. "Maar in tegenstelling tot het voorjaar willen we de reguliere zorg op peil houden en iedereen zoveel mogelijk helpen."

'Te laat gemeld'

Tijdens de eerste golf in het voorjaar hebben huisartsen ook minder patiënten gezien. En dat heeft fatale gevolgen gehad. "Ik denk dat we in het voorjaar een aantal mensen gemist hebben, omdat zij zich niet of te laat hebben gemeld." Uijlen en zijn collega's maken zich dan ook zorgen over het wegblijven van de mensen in deze periode.

Daarom doet Uijen een oproep aan mensen met klachten om de huisarts te bellen. "Dan gaan we samen met u kijken of de klachten bij mogelijk een ernstige ziekte kunnen horen en dan bepalen we wat goede zorg is." Dat kan digitaal, telefonisch of toch op gepaste afstand op het spreekuur.

'Alle huisartsen toegerust voor corona'

Uijen laat weten dat hij en zijn collega's zich houden aan de geldende RIVM-regels. "Alle maatregelen nemen we in acht, we hebben een apart coronaspreekuur. Mensen die mogelijk corona zouden kunnen hebben, worden geclusterd. Het is bij ons veilig."