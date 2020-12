Zonnepanelen, windturbines of allebei? Gemeenten op zoek naar veel duurzame energie

Ook in Raalte is het gesprek over windenergie gestart, nadat vorig jaar al richtlijnen voor het realiseren van zonnepanelenvelden werden opgesteld.

Het zonnepanelenveld in Heeten (Foto: RTV Oost / Arnold Roolvink)

Hoewel windturbines vaak op weerstand stuiten, leveren ze wel veel meer energie op dan zonnepanelen. De vraag is ook of gemeenten om de turbines heen kunnen. “Op het moment dat het nacht is bijvoorbeeld en in wintertijd, dan is de zon minder krachtig en wek je veel minder energie op. Dan kan wind een hele mooie aanvulling zijn”, vertelt wethouder Frank Niens van Raalte. “Maar we moeten daarbij wel goed kijken wat past binnen de gemeente.”

“Je kijkt bijvoorbeeld naar landschappelijke kwaliteit. Wat past er bij het Sallandse landschap? Hoeveel ruimte willen we er aan bieden? Ook een belangrijke is: hoe zit het met de netcapaciteit? Dat is voor windenergie een grote uitdaging.”

Wethouder Frank Niens (Raalte) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Belangstelling voor windenergie in onze gemeente'

Of zijn gemeente Raalte om windmolens heen kan? Daarover twijfelt Niens. “We hebben nu een bod liggen dat grotendeels bestaat uit zonne-energie, daarmee kunnen we de hele opgave voor de gemeente Raalte invullen. Er zit maar een klein stukje wind in, een aantal dorpsmolens speelt daar een rol in. Hoe dat uiteindelijk uitpakt, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar we merken wel dat er ook in onze gemeente interesse en belangstelling voor windenergie is.”

“Naar de schaal zullen we wel nadrukkelijk moeten kijken. En ook naar de mogelijkheden. Als je kijkt naar de hogere turbines, hebben die een behoorlijke afstand nodig om op te stellen. Dat is in ons gebied ook nog wel een opgave, we hebben veel open gebied, maar de boerderijen staan hier relatief kort op elkaar. Het is dus goed kijken waar het wel kan.”

Windmolens bij Nieuwleusen (Foto: RTV Oost / Arnold Roolvink)

Om te kijken wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om windenergie heeft de gemeente vorige maand een webinar gehouden. Met de uitkomsten daarvan wordt een voorstel voor de gemeenteraad geschreven. Die beslist in 2021 aan welke voorwaarden opwekking van windenergie in de gemeente Raalte moet voldoen.

Niens: “Het enige dat we kunnen doen is kijken of we de fossiele opwek om kunnen zetten naar duurzame opwek. Dat is ons doel en daar werken we hard aan.”