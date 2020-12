Enexis: zonder extra windmolens in Overijssel valt energierekening tientallen euro's hoger uit

Om aan de klimaatdoelstelling voor 2030 te voldoen zijn in de provincie tal van initiatieven om duurzame energie op te wekken. Bij een groot deel daarvan gaat het vooralsnog vooral om zonne-energie. Tegen windmolens is vaak meer verzet, vanwege de aantasting van het landschap.

Maar zonne-energie is minder efficiënt vanwege de hogere piekbelasting van het netwerk: op zonovergoten dagen in de zomer leveren weilanden met zonnepanelen ineens heel veel stroom op en op een bewolkte dag in december juist heel weinig. Dat vraagt om een grotere capaciteit van het stroomnetwerk.

Ook zonne-energie ten koste van landschap

"Want op die pieken richten wij ons netwerk in", vertelt Han Slootweg, directeur netstrategie van Enexis. "Veel pieken, dat vraagt om meer hoogspanningsstations en meer kabels onder de grond. Dat neemt ook ruimte in beslag en het gaat ook ten koste van het landschap."

Enexis ziet windenergie als technisch efficiënter, en dus voordeliger: "De belangrijkste reden daarvoor is dat het in Nederland nu eenmaal vaker waait, dan dat de zon echt schijnt", zegt Slootweg. Bovendien zijn de kosten bij veel zonne-energie dus hoger: "Wij hebben berekend dat als er voor meer windmolens wordt gekozen dan is gepland, daarmee tot 2030 tientallen miljoenen kunnen worden bespaard." Miljoenen euro's die anders worden doorberekend naar de gebruikers, zoals bedrijven en huishoudens..

Energierekening sowieso hoger

Als gevolg van de energietransitie gaat de energierekening sowieso licht stijgen, verwacht Slootweg. "Maar op het moment dat je heel veel met zon aan de gang gaat, dan gaat die stijging harder. Dat scheelt per huishouden toch een aantal tientjes op jaarbasis."

Alleen maar wind, dat hoeft van Enexis niet. Zonnepanelen op daken van huizen zijn ook een deel van de oplossing. Daar hoeft bovendien geen nieuw netwerk voor te worden aangelegd. Nadeel is alleen wel dat niet elk dak geschikt is. Slootweg: "Ik zou zeggen: zet in op alles. Op zon op dak, op grondgebonden zon. Maar zet ook in op windenergie, omdat dat ook een belangrijke bijdrage kan leveren."