Burgemeester verbiedt grote gebedsbijeenkomst in Kampen

De manifestatie van de landelijke organisatie ‘Laat Ons Aanbidden’ zou plaatsvinden vlak achter de Albert Heijn aan De Wadloper in Kampen-Zuid, een plek waar door kerstdrukte al veel bezoekers worden verwacht. De burgemeester zegt op Radio Oost dat hij heeft geworsteld met de beslissing, omdat hij vrijheid van demonstratie heel zwaar vindt wegen. Maar onder meer op basis van adviezen van de GGD en de politie is toch besloten tot een verbod.

Nieuwe aanvraag

De bijeenkomst is verboden vanwege de landelijke maatregelen die zijn genomen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. In gesprekken met de organisatie vorige week, heeft de burgemeester aangeboden de manifestatie op een andere plek te houden maar daar ging men volgens de burgemeester niet mee akkoord. De organisatie heeft inmiddels wel een nieuwe aanvraag ingediend voor die andere locatie nabij de Eilandbrug in dezelfde gemeente. Eén van de organisatoren zegt op Facebook dat het een grondrecht is om in het openbaar je geloof te belijden.

Online aanmeldingsformulier van 'Laat ons aanbidden" (Foto: RTV Oost)

Raad van Kerken

"Het is in ons aller belang en in het licht van de actuele omstandigheden moet ik er ook met die bril naar kijken", zegt Koelewijn op Radio Oost. "Juist de kerken geven mij support in mijn besluit. Ze willen loyaal zijn met de besluitvorming, ze willen niet de veroorzaker van de verspreiding zijn. Om dan toch een grote bijeenkomst te organiseren is echt een verkeerd signaal en ik zou de organisatie willen adviseren om te luisteren naar wat de Raad van Kerken zegt."

'Besmetting in buitenlucht verwaarloosbaar'

"Laat ons aanbidden" organiseert vaker grotere manifestaties in het land. Organisator Daniël van Deutekom zei dat hij op basis van die eerdere bijeenkomsten verwacht dat er zo’n tweehonderd mensen op af zullen komen. "Maar dat kunnen er net zo goed meer zijn." Ondanks die aantallen is het besmettingsgevaar klein, denkt hij. "In de buitenlucht is het verwaarloosbaar. We verwachten dat er geen besmettingen zullen plaatsvinden."

Burgemeester Koelewijn heeft intussen ook ernstige bedenkingen bij de nieuwe aanvraag voor een andere locatie. Hij verwacht vandaag of morgen met een besluit daarover te komen. "Ik heb dit besluit genomen op een zodanig tijdstip dat de organisatie het bij de rechter kan toetsen, als ze dat willen." Of 'Laat ons aanbidden' ook daadwerkelijk naar de rechter stapt is nog niet bekend.