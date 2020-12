Vier nieuwe plekken voor woonwagenbewoners in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft vier nieuwe plekken aangewezen voor woonwagens in Stadshagen. De plekken komen in het nog te bouwen Breezicht Noord.

Zwolle heeft in 2019 onderzoek laten doen naar de behoefte aan nieuwe woonwagenstandplaatsen. Hieruit bleek dat er behoefte is aan zo'n twaalf tot vijftien nieuwe plekken. Breezicht Noord is de eerste plek waar nieuwe woonwagenplekken komen.

De gemeente heeft gekozen voor Breezicht Noord, omdat er in de voorbereiding van de plannen voor het gebeid al rekening is gehouden met eventuele standplaatsen. De verwachting is dat de woningen in Breezicht Noord, en daarmee ook de standplaatsen, in 2023 opgeleverd gaan worden.

Demonstraties

Het afgelopen jaar was er veel te doen rondom woonwagenplekken, ook in Zwolle. Zo werd een parkeerplaats aan de Bellinistraat enige tijd bezet door enkele woonwagenbewoners. De gemeente biedt volgens hen veel te weinig standplaatsen voor woonwagens: vijftien stuks. Veel minder dan de 250 plekken die de groep nodig zegt te hebben.