Producten van lokale ondernemers te koop in supermarkt in Hellendoorn: "Minste wat we kunnen doen"

"Dat geldt ook voor non-food", zegt Loomans. "Op de plek waar wij normaal ons eigen non-food verkopen, staat nu non-food van de lokale Marskramer." Op die manier biedt hij de lokale ondernemers de kans om toch hun producten aan de man te brengen. "Normaal hebben wij hier zelf allerlei apparatuur staan, zoals gourmetstellen."

Bij de producten die er staan, hangt een briefje: 'svp de producten van de Marskramer afrekenen bij de servicebalie'.

Bloemen in de Albert Heijn in Hellendoorn van de plaatselijke bloemist (Foto: RTV Oost/Mirjam Haven)

Koesteren

"Zij hebben het zwaar nu, moeten vijf weken dicht dus dit is het minste dat we kunnen doen", legt Loomans uit. "De zaken die er zitten in het dorp moeten we koesteren."

Rob Loomans (Foto: RTV Oost/Mirjam Haven)

Sinds de lockdown is het een stuk drukker geworden in zijn supermarkt heeft Loomans gemerkt. "Het is een stuk drukker. Dat geldt ook voor onze werkzaamheden, de druk is in alle opzichten opgevoerd."

Wibra en Action

De discussie die vanmorgen gevoerd werd over het wel of niet open gaan van winkelketens als Action en Wibra vindt Loomans lastig. "De verhouding non-food versus food is het gebied dat altijd discussie oplevert. Ondernemers worden creatief. Kijken of je toch nog een mogelijkheid ziet voor verkoop."

Het kabinet heeft overigens al weer een streep gehaald door de de plannen van Action en Wibra; ze mogen niet open.

De spullen van lokale ondernemers zijn zolang de lockdown duurt in de Albert Heijn in Hellendoorn te vinden.