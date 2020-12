Waarom stonden er vlak voor de lockdown rijen voor niet-essentiële winkels?

De beelden kun je ongetwijfeld nog moeiteloos voor je zien. Een meterslange rij voor een parfumerie in die toch al zo drukke winkelstraat in Zwolle. Daarmee was de provinciehoofdstad geen uitzondering. In veel Overijsselse winkelsteden was het ineens druk op de normaal zo rustige maandag.

De meeste mensen denken helemaal niet na Hans van de Sande, massapsycholoog

Emotionele reactie

Een parfumerie of kledingzaak klinken niet als winkels van essentieel belang. Volgens het kabinet is dat ook niet zo en moeten deze zaken tijdens deze harde lockdown op slot. Toch waren de winkels blijkbaar belangrijk genoeg om er maandagmiddag nog snel massaal naartoe te gaan.

"De meeste mensen denken helemaal niet na, maar reageren emotioneel en doen wat volgens hen voor de hand ligt", legt massapsycholoog Hans van de Sande uit.

Harde lockdown doorkomen

En dan zijn kerstcadeaus in deze tijd blijkbaar een prioriteit voor de mens. Van de Sande: "Mensen willen spullen hebben en een grote voorraad van iets waarvan ze denken dat ze het nodig hebben om deze zure tijd door te komen. Zoals dat ene feestelijke jurkje of een flinke lading hasj".

De drukte bij coffeeshops, parfumerieën en kledingzaken valt nog te verklaren, aangezien die allemaal vijf weken gesloten blijven. Maar drukte bij supermarkten, die gewoon openblijven, lijkt minder voor de hand te liggen. "Het is heel simpel: de emoties regeren, daardoor luisteren we niet goed en denken we niet na", stelt de psycholoog.

Angst

'Mijd drukke plekken' is een advies dat sinds maart steeds weer terugkomt. Daar werd maandag duidelijk geen gehoor aan gegeven. "Er is een besmettelijke ziekte en dan is het handigste om je daar afzijdig van te houden. Het grootste probleem is dat de ziekte niet te zien is. Daarom weten mensen niet precies wat ze moeten doen."

De heldhaftigen gaan op pad Hans van de Sande, massapsycholoog

Angst is volgens Van de Sande een belangrijke factor. Want: ben je bang, dan blijf je thuis. "De heldhaftigen gaan op pad. Zij denken dat corona hen toch niet zal overkomen. De mensen die er anders over denken blijven thuis."

Jongeren

Vooral de jongere mensen hebben moeite om zich aan de regels te houden, stelt hij. "Voor hen is het namelijk niet die dodelijke ziekte, tenzij je andere onderliggende klachten hebt. Daarnaast moeten zij nog veel leren en zitten zij vol hormonen die hen zeggen dat ze mensen willen ontmoeten en omhelzen."