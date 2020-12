Opnieuw streep door bouw van nieuwe moskee in Enschede

De bouw van de nieuwe moskee in Enschede lijkt een politiek ‘hoofdpijndossier’ te worden. Gisteravond werd het voorstel voor de bouw van het nieuwe gebedshuis van tafel geveegd door een meerderheid van de gemeenteraad. Na acht jaar van plannen, voorstellen en rechtszaken, is er nog altijd geen schop de grond in gegaan.

Al sinds 2012 wordt er gesproken over de bouw van een nieuwe moskee op de hoek van de Kuipersdijk met de Wethouder Beverstraat in Enschede. Het nieuwe gebedshuis moet de twee bestaande moskeeën in de stad vervangen.

Teruggefloten

De gemeente Enschede werd meermaals teruggefloten door de Raad van State, dat onder meer vond dat Enschede de verkeersafwikkeling rondom de moskee niet goed had gemotiveerd. Ook in de nieuwe opzet is er nog veel onduidelijkheid over de parkeerdruk rondom de moskee, vindt een aantal partijen.

“De cijfers over de verkeersafwikkeling zijn veel te rooskleurig voorgesteld”, zegt raadslid Erwin Versteeg van Groep Versteeg. “Wij gunnen het moskeebestuur van ganse harte een nieuwe moskee, maar er ontbreken bezoekersprognoses”, aldus Margriet Visser van EnschedeAnders.

Meerderheid tegen

Met 17 stemmen voor en twintig stemmen tegen werd het nieuwe bestemmingsplan voor de moskee in Enschede-Zuid gisteravond van tafel geveegd. De meerderheid van de raad vindt dat het college de verkeers- en parkeerdruk nog beter in kaart moet brengen.

Eerder was de planning dat het nieuwe gebedshuis in 2022 de deuren opent. Met opnieuw vertraging in de plannen, lijkt die datum onhaalbaar.