Veiligheidsregio vindt carbidbeleid in Twenterand 'geen drama': "Is lokale democratie"

De gemeente Twenterand gaat niet mee in de richtlijnen van de Veiligheidsregio Twente over het carbidschieten op oudejaarsdag. Twenterand noemt de regels, zoals louter schieten buiten de bebouwde kom en alleen tussen 10:00 en 16:00 uur, 'niet haalbaar en/of handhaafbaar'.

Lokale democratie

"De lokale democratie is hier aan het woord", zegt Arjen Gerritsen namens de Veiligheidsregio Twente over de situatie in Twenterand. "Ik geloof erin hoe wij het in Nederland met elkaar democratisch geregeld hebben. Ik heb niets meer dan respect voor de raad van Twenterand."

Gerritsen zegt dat het handiger is voor het toezicht als er in hetzelfde gebied, hetzelfde regime van toepassing is. "Maar ik sta er verder neutraal in. De houding van Twenterand valt op, maar het is geen drama. Eerlijk gezegd denk ik dat het carbidbeleid in Twenterand niet zoveel vrijer is."

"Het is de bevoegdheid van het lokale bestuur", zegt Gerritsen: