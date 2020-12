Anne en Alex uit Bathmen geven thuis les aan een 6-jarige vierling: "Best heftig"

Maandagmiddag sijpelde het nieuws binnen van de naderende scholensluiting bij huize Adema in Bathmen. "Toen dacht ik wel: o jee, toch niet weer een lockdown? Hoe gaan we dat weer doen met werk en zes kinderen thuis?", zegt moeder Anne. In het voorjaar zat het gezin al wekenlang thuis met de zes kinderen en nu staan Anne en haar man Alex dus hetzelfde te wachten.

"De oudste twee redden zich nog wel redelijk, maar voor de jongste vier hadden we echt zoiets van: hoe houden we die aan de gang, terwijl we ondertussen zelf ook ons werk hebben? Ons werk wordt niet minder en ondertussen willen we ervoor zorgen dat de kinderen niet te veel achterstand oplopen. Ik vond het best wel heftig."

Werkafspraken afstemmen

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Anne inmiddels toch contact opgenomen met haar werkgever. "Ik heb m'n leidinggevende al gebeld, of ik toch iets minder ingepland kan worden. Zodat ik af en toe de kinderen kan aansturen. Ik ga m'n best doen om het beste er van te maken."

Vader Alex werkt ook thuis en de werkafspraken stemmen de twee nauwkeurig op elkaar af. "We plannen de vergaderingen langs elkaar heen, zodat we niet tegelijkertijd weg zijn. Zo kunnen we de kinderen een beetje in het gareel houden."

Frustratie

Dat de vierling pas 6 jaar is, betekent dat de kinderen niet urenlang achtereen zelfstandig kunnen werken. Anne: "Ze zitten nu in groep 3. Ze kunnen wat werkjes doen of even in een boekje lezen. Maar urenlang stil zitten, dat kun je natuurlijk niet van ze verwachten. En daar zit soms de frustratie. Je wilt je werk zo goed mogelijk uitvoeren. Aan de andere kant ben je ook moeder en zie je dat je iets onmogelijks van ze wil."

Angst dat de kinderen lesachterstand oplopen, is er wel degelijk in huize Adema. "We hebben er een paar tussen die het wel redden, maar ook een paar die het fysieke onderwijs op school meer nodig hebben. Nu denk ik dat wij het niet slecht doen qua thuis lesgeven, maar we kunnen het natuurlijk niet zo goed als op school. Dat is voor ons niet haalbaar, we zijn geen docent. We roeien met de riemen die we hebben en dat vind ik best spannend."