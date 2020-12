Opluchting bij Overijsselse ziekenhuizen door strenge lockdown: "Vaccin biedt fijn perspectief"

"Ik ben opgelucht dat de maatregel is genomen", zegt MST-bestuursvoorzitter Sophia de Rooij over de invoering van de strenge lockdown. Dat Nederland op slot zit is niet leuk, maar wel noodzakelijk, zegt ze. Het coronavirus is een uitputtingsslag voor het zorgpersoneel. "We zien het verzuim onder het personeel toenemen. Er zijn teams waar door corona een derde is uitgevallen. Dan krijg je de roosters niet rond. Het vaccin biedt een fijn perspectief."

In het Zwolse Isala juichen ze de harde lockdown eveneens toe. "De maatregelen zijn wat ons betreft hard nodig. De stijgende cijfers van het aantal besmettingen en het aantal corona-patiënten baart ons zorgen. Zoals overal in Nederland, is de druk op met name de IC en de reguliere zorg nog steeds erg hoog. Dat maakt het werk intensief en zwaar. Het is belangrijk om daarbij veerkracht te houden."

De maatregelen zijn wat ons betreft hard nodig Isala

Rek is er uit

"We vragen veel van onze medewerkers. De rek is er aardig uit", is de reactie van het Deventer Ziekenhuis op de strenge lockdown. "In die zin zijn we blij met de verscherpte maatregelen. Hopelijk houden mensen zich er aan, zodat de aantallen niet verder oplopen."

Pas over een dag of tien is volgens De Rooij het effect van de strengere maatregelen voelbaar bij de ziekenhuizen. Momenteel loopt het aantal patiënten alleen maar op. De ziekenhuizen en vooral de IC's zitten aan het eind van de besmettingscurve.

De situatie in de zorg blijft 'stabiel zorgwekkend', zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente. Dinsbach verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd nog zal toenemen. "We zijn weliswaar net begonnen met de lockdown, maar we verwachten dat de piek nog moet komen." Ze wijst daarbij op het aantal coronabesmettingen, dat afgelopen week met ruim een derde toenam ten opzichte van de week ervoor.

1-op-1

Behalve bestuursvoorzitter van MST is Sophia de Rooij ook voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Euregio. Binnen dat verzorgingsgebied zijn de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT en SKB in Winterswijk actief. "In die ziekenhuizen liggen 68 coronapatiënten. We verwachten dat dat er over een aantal dagen 80 zijn. Allemaal patiënten die we één op één moeten verplegen."

In haar eigen ziekenhuis ziet de vertrekkend bestuursvoorzitter hoe het personeel elke dag keihard werkt om de patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. "Het is een uitputtingsslag en het personeel weet dat ze dit nog maanden moet volhouden."

Het is een uitputtingsslag en het personeel weet dat ze dit nog maanden moet volhouden Sophia de Rooij

Het trekt een zware wissel op de medewerkers merkte De Rooij tijdens een ronde door het ziekenhuis. Waar ze eerder de cohortafdeling opliep voor een praatje of een bemoedigend gebaar, bleef ze de laatste keer voor de gesloten deuren staan. "De sfeer is grimmiger."

Feestdagenrooster

Ze vindt het fijn om te kunnen vertellen dat een aanpassing van het feestdagenrooster nog niet aan de orde is. "We kijken per dag wat er nodig is. We willen geen lege bedden met personeel er om heen. Belangrijk is dat iedereen tijdens de feestdagen een moment van rust krijgt, tenzij het niet anders kan."