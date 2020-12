PVV'er voor de rechter wegens stalken Almelose politica

Kuilder moet zich hiervoor op 2 maart verantwoorden voor de politierechter in Assen. Dat blijkt uit stukken in het bezit van RTV Oost en RTV Drenthe. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bevestigt dat Kuilder stalking ten laste wordt gelegd.

'PVV-vonk'

De twee politici kennen elkaar uit de politiek. De vonk sloeg over toen PVV-coryfee Geert Wilders Emmen aandeed in het kader van een politieke campagne, waarop ze een verhouding kregen.

Patricia Pol maakte voorheen ook deel uit van de PVV, maar na interne strubbelingen zit ze nu met haar eigen partij Forum voor Rechts in de gemeenteraad van Almelo.

Aangifte

Nadat al na zo'n vier maanden hun relatie strandde, zou de Drentse PVV'er de Almelose veelvuldig lastig hebben gevallen. Daarbij gaat het om de periode oktober 2019 tot april 2020. Pol heeft daarvan aangifte gedaan, bevestigt ze desgevraagd.

Veel wil ze verder niet over de zaak kwijt, omdat die nu volgens haar onder de rechter is. "Het enige wat ik erover wil zeggen, is dat ik die aangifte heb gedaan omdat ik aanwijzingen heb dat ik niet het enige slachtoffer van hem zou zijn. Voor mij staat de veiligheid van vrouwen voorop. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat politie en justitie dit zo daadkrachtig hebben opgepakt en dat nu tot strafvervolging wordt overgegaan."

Turbulente carrière

De PVV'er Kuilder maakt als politicus een uiterst turbulente carrière door. Hij werd december 2018 uit de fractie gezet, onder meer omdat hij veelvuldig niet kwam opdagen tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Bovendien had hij een aantal politieke uitglijders gemaakt. Zo had hij op Twitter enkele extreemrechtse berichten gedeeld.

Tekst gaat verder onder foto

De PVV-politicus Tom Kuilder wil dat de rechter de aantijgingen tegen hem gaat beoordelen (Foto: RTV Drenthe )

Comeback

Nadat Kuilder zijn eigen politieke partij begon, maakte hij in januari dit jaar echter plots zijn comeback voor de PVV in de Emmer politiek. Zijn vroegere politieke maatjes hadden hem weer in genade aangenomen. Volgens PVV-fractievoorzitter Edwin Rixtum was dit mogelijk doordat een aantal plooien intussen was gladgestreken.

Reactie politicus

Voor Tom Kuilder is de zaak intussen een principekwestie. Hij zegt dat hij er bewust voor heeft gekozen dat de zaak voor de rechter en daarmee dus in de openbaarheid komt. "Het Openbaar Ministerie wilde de zaak afdoen buiten de rechtbank om. Ik ben echter van mening dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan een strafbaar feit. Daarom heb ik ervoor gekozen om de zaak voor te leggen aan de rechter."

Het enige wat de PVV'er nog kwijt wil is dat hij zijn raadswerk niet neerlegt in afwachting van de rechtszaak.

Reactie advocaat

Kuilders' advocaat Wilke Koopmans bevestigt dat het OM aanvankelijk de zaak buiten de rechtszaal wilde houden: "Of het dan een schikking zou worden, weten we niet, want dat voorstel hebben we nooit aangehoord."

Volgens de raadsvrouw kwam het als een verrassing dat justitie toch tot strafvervolging over wilde gaan: "Nadat mijn cliënt destijds door de politie was verhoord, heeft hij heel lang niets vernomen. Maar vervolgens kregen we dus alsnog bericht van het OM dat mijn cliënt wordt aangeklaagd. Er zitten echter heel duidelijk twee kanten aan dit verhaal. We vinden het daarom een goede zaak dat een onafhankelijk rechter dan maar een oordeel velt. En dat het daarmee in de openbaarheid komt, moet dan maar."