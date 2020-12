Vakbonden stellen geplande stakingen bij metaalbedrijven uit vanwege lockdown

De onderhandelingen voor een nieuwe zogeheten 'Metalektro' CAO voor metaalbedrijven, zoals vrachtwagenfabrikant Scania in Zwolle maar ook high-tech bedrijf Thales in Hengelo, is vastgelopen.

Stakingen waren gepland om de eisen van de vakbonden kracht bij te zetten, maar zover zal het dus de komende weken niet komen. Petra Bolster van FNV daarover: "We willen een eerlijke en moderne cao, maar de gezondheid staat natuurlijk voorop. Voor de komende weken stonden meerdere 24-uurstakingen gepland, verspreid door het hele land. Die zijn allemaal afgelast."

Coronaproof actievoeren

Overigens kunnen volgens de bonden 'coronaproof' acties gewoon doorgaan, Arthur Bot van CNV Vakmensen daarover: "Bijvoorbeeld acties waarbij overwerk niet wordt uitgevoerd. Zo houden we de druk er toch op een verantwoorde wijze op. De bestuurders hopen zelfs dat de lockdown misschien nog voor een positieve wending zorgt. Werkgevers in de sector hebben nu de tijd om tot inkeer te komen."

'overwerkstaking bij Bosch en Scania'

Medewerkers bij technologiebedrijf Bosch in Deventer, onder meer bekend van huishoudelijk apparaten, houden vanaf donderdag zo'n overwerkstaking. In navolging van de medewerkers bij Scania in Zwolle zullen ze geen overwerk meer doen. Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Metaal: ‘Het is bijzonder dat de werkgevers beweren dat het zo slecht gaat in de sector waardoor er geen geld zou zijn voor een fatsoenlijke cao. Toch komen veel bedrijven handen tekort en wordt in veel bedrijven overgewerkt, zo ook bij Bosch in Deventer’.

'Actiebereidheid is groot'

De actiebereidheid in de sector zou groot zijn. ‘Ook bij de leden die bij Bosch werken. De overwerkstaking duurt dan ook zo lang als nodig is, in ieder geval tot dat er een principeakkoord over de cao is bereikt’, aldus Van der Schuur.