Opnieuw onrust bij Vredestein over miljoenen staatssteun aan 'zuster'-bedrijf in Hongarije

Politiek, vakbonden en ondernemingsraad van Vredestein in Enschede, allemaal zijn ze boos en eisen ze opheldering over wat er nu weer zou zijn gebeurd. Volgens een artikel in een Hongaarse krant steekt de overheid opnieuw miljoenen in de concurrerende Vredestein-fabriek aldaar.

Het is dan wel een 'zuster'-bedrijf van Vredestein in Hongarije, maar wel een die de werkgelegenheid in Enschede wegtrok met goedkope arbeid en bijna honderd miljoen staatssteun voor de bouw. En daar komt dan nu weer vier miljoen staatssteun bij, althans, volgens een Hongaarse krant. Volgens gedeputeerde Eddy van Hijum is het 'onwenselijk' omdat de staatssteun 'oneerlijk is tegenover de Enschedese Vredestein-werknemers' die zo nog verder uit de markt worden geprezen.

ondernemingsraad Vredestein eist opheldering

Ook ondernemingsraadvoorzitter Martin Schulte van Apollo Vredestein in Enschede is verrast over de Hongaarse subsidie: „Er wordt bij ons gereorganiseerd, omdat de kosten van de banden die we hier maken omlaag moeten. Tegelijkertijd krijgt ons zusterbedrijf in Hongarije dus opnieuw een staatssubsidie. Daar kunnen wij dan toch niet tegenop concurreren?" De ondernemingsraad gaat de Europese directeur van Vredestein opheldering vragen. En ook CNV bestuurder Gerard van Dijk wil dat de regering actie onderneemt tegen de staatssteun door in Brussel aan de bel te trekken.

'Enschede bloedt voor Hongaarse fabriek'

Bij Vredestein in Enschede worden de komende tijd 530 van de ruim 1200 werknemers ontslagen. Hun werk verdwijnt deels naar het Hongaarse zusterbedrijf dat vijf jaar geleden is gebouwd met bijna honderd miljoen staatsteun, met goedkeuring van 'Brussel'. Nu komt er dus opnieuw een miljoenensubsidie van de Hongaarse regering. Het Indiase moederbedrijf Apollo Tyres investeert in totaal 12,4 miljoen euro in de fabriek, en de Hongaarse overheid neemt daar een derde deel van voor haar rekening.

politiek stond eerder buitenspel

In het voorjaar ontstond veel onrust bij Vredestein toen de reorganisatieplannen werden aangekondigd en werd er volop actie gevoerd en de politiek tot op het hoogste niveau ingeschakeld. De plannen werden dan weliswaar verzacht, er werden minder dan de oorspronkelijke 750 man ontslagen, maar het bleek toch dat er politiek gezien niets aan te doen was. Immers, de staatsteun in Hongarije was met instemming van 'Brussel' uitgevoerd.