Reisondernemer baalt van harde woorden Rutte en verwacht dat we in de zomer wel op vakantie kunnen

Reisondernemer Peter Vroom van Westbound Travel in Enschede is het niet eens met de harde woorden die premier Rutte sprak tijdens het Kamerdebat over de strengere lockdown. De premier noemde mensen die de komende weken op vliegvakantie of wintersport gaan asociaal.

Vroom wil niet geassocieerd worden met die woorden: "Wij als georganiseerde reisbranche hebben ons telkens goed aangepast aan de regels van het kabinet." Liever kijkt hij naar de komende zomerperiode, waarin het volgens hem goed mogelijk is om op vakantie te gaan.

Niet alleen de woorden van de premier, maar ook de verlenging van het negatieve reisadvies tot half maart schoot bij hem in het verkeerde keelgat. "Wij voelen ons zo langzamerhand persoonlijk aangesproken, terwijl wij ons netjes aan de regels proberen te houden."

Het kabinet raadt vakantiereizen naar het buitenland dringend af en heeft de hele wereld op oranje gezet. "Maar als er luchtvaartmaatschappijen zijn die blijven vliegen, of mensen die met eigen vervoer op vakantie gaan... Daar willen wij niet op worden afgerekend."

Rutte is volgens de Enschedese reisondernemer niet handig bezig. De uitspraken van de premier kunnen de reiswereld in een kwaad daglicht zetten. "Nogmaals, wij hebben alle regels gevolgd. Oranje bestemmingen hebben we veelal gemeden. Een paar weken geleden riep Rutte juist op om naar gele bestemmingen als de Canarische Eilanden en de Antillen te gaan. Dan is het krom als je nu hoort dat het asociaal is om daar naartoe te gaan."

Net als zoveel ondernemers heeft Vroom het lastig. "Onze branche ligt sinds maart op z'n gat. In de zomer dachten we dat het de goede kant op ging, maar in het najaar liepen de besmettingscijfers weer op en ging de boel weer op slot. Ons perspectief is het vaccin. Als er aan het begin van het nieuwe jaar gestart wordt met vaccineren, dan kunnen we in de zomer weer op vakantie."

Tevredenheid over het optreden van het kabinet is er ook. "Wij krijgen goede overheidssteun. Daar zijn we het kabinet dankbaar voor. Onze omzetverliezen zijn groot, maar gelukkig hebben we nog geen mensen hoeven ontslaan."

Er wordt geboekt

Zijn reisbureau viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Vroom had zich het jubileumjaar heel anders voorgesteld. Inmiddels ziet hij dat mensen aan het nadenken zijn over de vakanties voor volgend jaar. Er zijn zelfs al boekingen geplaatst. "Met de gunstige voorwaarden die er nu zijn, zijn mensen bereid toch een vakantie te boeken. We hebben allemaal weer een lichtpuntje nodig om naar uit te kijken."

Zelf heeft Vroom een skivakantie geboekt in de voorjaarsvakantie. Hij heeft nu nog geen idee of hij in die periode ook daadwerkelijk de latten kan onderbinden. "Ik heb geboekt onder soepele voorwaarden. Als Oostenrijk oranje blijft, gaat het niet door. Hoe dan ook zullen de mogelijkheden beperkt zijn. Wie alleen wil skiën zal er wel terecht kunnen. De wintersporter die ook wil genieten van de après-ski niet."

Reisbranche niet stilgezeten

Hoewel het negatieve reisadvies is verlengd tot half maart, vindt Vroom dat mensen in de periode wel een vakantie moeten kunnen boeken. Boeken kan, de voorwaarden om dat te doen zijn gunstig. We hebben als reisbranche niet stilgezeten."