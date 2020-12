Organisatie verboden gebedsbijeenkomst Kampen kiest voor livestream

De gebedsbijeenkomst in Kampen, die komende zaterdag zou plaatsvinden in de stad, is te volgen via een livestream. Eerder vandaag verbood burgemeester Bort Koelewijn dat de manifestatie fysiek zou plaatsvinden.

De landelijke organisatie, genaamd 'Laat Ons Aanbidden', legt zich schoorvoetend neer bij het besluit van de burgemeester. "Wij zijn nog steeds van mening dat samenzang in de buitenlucht op afstand zeer veilig is", laat de organisatie weten via Facebook. De keuze voor een livestream was 'lastig': "Gezien het feit dat het onze missie is om openlucht samenkomsten op veilige afstand te organiseren."

De fysieke bijeenkomst in Kampen staat nu op de planning voor eind januari. De editie van komende zaterdag is te volgen via een livestream. "Wij willen in deze moeilijke tijd een boodschap van hoop uitdragen. Gezien de overheid voor nu onze samenkomst verbied op grond van de volksgezondheid en wij een landelijk onderwerp van debat geworden zijn, doen wij er goed aan om onze samenkomst over de livestream te laten plaatsvinden."

'Gebruik je verstand'

Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland denkt dat de burgemeester van Kampen een heel goed besluit heeft genomen. "Het is heel onverstandig om met groepen mensen bij elkaar te komen. De reden daarvoor is duidelijk. Het gaat niet goed met het coronavirus, ook niet in onze regio. Mensen, gebruik je verstand. Neem je verantwoordelijkheid. Het organiseren van grootschalige bijeenkomsten zou niet aan de orde moeten zijn."