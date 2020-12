Ook zwemlessen afgelast: 'Ontwikkeling ligt stil'

"Ik denk dat we het hier heel goed op een veilige manier kunnen organiseren, maar ik snap dat ook wij voorlopig even moeten stoppen, als ook de scholen moeten sluiten."

Ontwikkeling kinderen

Nu er zes weken niet les gegeven kan worden, is het de vraag hoe het zit met de ontwikkeling van de kinderen die afgelopen weken al begonnen waren met de lessen. "De ontwikkeling ligt nu natuurlijk stil. Op school hebben ze nog thuisonderwijs en kunnen de ouders helpen, maar met zwemles zit dat er vaak niet in", vervolgt Olde Hampsink. "Niet iedereen heeft een zwembad thuis. Of dat ook resulteert in een achterstand bij de kinderen is nog maar de vraag. Dat moet in januari blijken."

In de zomervakantie liggen de lessen ook altijd zes weken 'stil', maar dan is er wel sprake van een wezenlijk verschil, stelt Olde Hampsink. "Dan gaan de meeste kinderen wel zwemmen met hun ouders. Op vakantie of in een zwembad in de buurt. Maar ook dan zien we heel veel verschil hoor, want soms komen er kinderen terug met een zwemtechniek die wij ze niet geleerd hebben", vervolgt hij lachend.

Wachtlijsten

Een ander mogelijk probleem is de wachtlijst. Die is er momenteel al voor de zwemlessen, maar nu kinderen de lessen van december en begin januari op een later moment moeten inhalen, wordt die lijst langer en langer. "Het voordeel is dat de kinderen weer wat ouder zijn als ze beginnen met lessen. We zien dat in dat geval het vaak een positieve uitwerking heeft. Al zal zes weken daar niet meteen een groot verschil maken. Maar het is wel vervelend voor de kinderen en ouders, want ze zullen langer moeten wachten."

Zodra de scholen weer open gaan mogen ze in het Twentebad weer starten. "Maar dan wel alleen zwemlessen, want voor alle overige activiteiten moet het bad gesloten blijven. Wij zijn er in ieder geval klaar voor, want we zijn ervan overtuigd dat we het hier, zoals de afgelopen weken, op een veilige manier kunnen organiseren."