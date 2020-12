Waslijst aan problemen bij GA Eagles voor bekerduel met Cambuur: Veldmate positief getest

GA Eagles moet morgen veel spelers missen in het bekeravontuur bij SC Cambuur. Zo zag trainer Kees van Wonderen de ziekenboeg in Deventer uitgebreid worden met maar liefst vier spelers, onder wie aanvoerder Jeroen Veldmate. Hij is positief getest op het corona-virus.

Een domper voor Van Wonderen en dat terwijl het wegvallen van Antoine Rabillard met een neusbreuk na het duel met NAC al een fikse tegenvaller was voor GA Eagles. De Fransman komt voor de winterstop niet meer in actie. Ook aanvaller Sam Berden is nog altijd niet beschikbaar.

Nog meer problemen

Bij dit duo hebben zich dus nog eens Jeroen Veldmate (hij zit nu in thuisquarantaine), Sam Hendriks (knie), Maël Corboz (enkel) gevoegd. "En tot overmaat van ramp verliet ook Zakaria Eddahchouri vroegtijdig de laatste training in Wesepe", aldus een woordvoerder van de club. Ook achter zijn naam staat een groot vraagteken voor het treffen in de KNVB Beker.

De Oosttribune

De wedstrijd is morgen te volgen vanaf De Oosttribune op Radio Oost. Het duel tussen Cambuur en Go Ahead, dat in de competitie nog in een verrassende overwinning eindigde voor Go Ahead, begint om 18.45 uur.