Vertrekt Lamprou in de winter alweer bij FC Twente? "Dat ligt vooral aan hem zelf"

Het is nog maar de vraag of Lazaros Lamprou in de tweede seizoenshelft nog voor FC Twente voetbalt. Van de vleugelaanvaller werd veel verwacht bij zijn komst naar Enschede, maar vooralsnog komt de 22-jarige Griek amper in de plannen van trainer Ron Jans voor.

"Lazaros is hier naartoe gekomen met heel veel verwachtingen. Hij had echter een fysieke achterstand en het elftal is gaan draaien. Maar hij is gewoon een goede speler", steekt Jans van wal tijdens een Q&A bij RTV Oost.

Lamprou baarde in zijn eerdere periode in Nederland bij Fortuna Sittard opzien met goals en assists, maar bij FC Twente wil het nog niet vlotten. "Hij ging zich forceren, dat is niet geweldig gegaan. Wij hadden ook hoge verwachtingen en tot nu toe is dat er nog niet uitgekomen", vervolgt de oefenmeester.

Vertrek?

Jans weet niet of hij na de winter überhaupt nog een beroep kán doen op Lamprou, die tot de zomer wordt gehuurd van PAOK Saloniki. "Af en toe zie je wel dat hij teleurgesteld is, want dan valt Thijs van Leeuwen in en niet Lazaros Lamprou. Dat is best lastig. We moeten even kijken wat we in de tweede seizoenshelft van beide kanten willen."

Weinig perspectief

"Het ligt vooral aan Lazaros zelf of hij vertrekt bij FC Twente. Als er te weinig perspectief is en je bent niet gelukkig, dan is het niet makkelijk. Maar ik wil hem steunen en niet alleen bekritiseren", aldus Jans.