Eredivisie waterpolo mikt op herstart in februari

Nu de topsporters weer in actie mogen komen, wordt per sportbond steeds meer duidelijk over de herstart van de competitie. De zwembond mikt op februari om weer waterpolo spelen in de Eredivisie. Voor watersporten is het wat lastiger dan voor andere sporten, omdat de zwembaden momenteel gesloten zijn.

De herstart kan er dan ook alleen komen met medewerking van die zwembaden. Het Ravijn uit Nijverdal is zowel bij de mannen als de vrouwen vertegenwoordigd in de Eredivisie en bij de vrouwen speelt ook Swol 1894 uit Zwolle op het hoogste niveau.

Reguliere competitie afmaken

Competitieleider Ilse Sindorf: "Met de Olympische Kwalificatie Toernooien voor de dames (17-24 januari) en de heren (14-21 februari) in het vooruitzicht, mikken we nu op een herstart van de Eredivisie in februari. Dat geeft de eredivisieteams de mogelijkheid om zich in teamverband voor te bereiden en oefenwedstrijden te spelen. De bekercompetitie komt helaas te vervallen. Daarvoor blijft te weinig ruimte over in de kalender, ervan uitgaande dat clubs de reguliere competitie linksom of rechtsom willen afmaken en ook nog play-offs willen spelen."

Januari beginnen met trainen

Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo wedstrijd- en breedtesport bij de KNZB: "Om straks goed getraind aan de start van de competitie te staan, zullen de teams in januari willen beginnen met een gerichte trainingsperiode. De mogelijkheid om te kunnen trainen in groepsverband voor de eredivisieteams is aanwezig, mits de hiervoor geldende protocollen strikt worden nageleefd. Dit betekent voor de sporters en stafleden periodieke testen, strikte naleving van de geldende regels en voor de clubs dat de controle hierop zeer streng zal moeten zijn."

Afhankelijk van zwembaden

"Maar dan nog zijn we afhankelijk van de bereidheid van de zwembaden om mee te werken aan de trainingen. Overigens zal er een brief door het Ministerie van VWS en NOC*NSF naar de betreffende veiligheidsregio’s worden gestuurd ter ondersteuning van eredivisieclubs bij hun verzoek aan de zwembaden om medewerking te verlenen."