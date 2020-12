PEC onder druk tegen hekkensluiter, lastige uitwedstrijden voor Twente, Heracles en Go Ahead

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Emmen

Met Emmen treft het geplaagde PEC Zwolle de enige ploeg die nog geen competitieduel heeft gewonnen dit seizoen in de Eredivisie. Niet verwonderlijk dat de Drenten helemaal onderaan staan.

De historische resultaten laten een enorm voordeel voor PEC zien. Deze eeuw verloor PEC nog maar één competitieduel op eigen veld van Emmen, dat was in 2011 in de Eerste Divisie met 4-3.

Het is pas het tweede eredivisieduel in Zwolle tussen PEC en Emmen. De eerste eindigde vorig jaar in 3-0 voor PEC door goals van Vito van Crooy en Lennart Thy (2x).

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

VVV – Twente

Bryan Ruiz was trefzeker tijdens de laatste zege van FC Twente in Venlo (Foto: Orange Pictures)

Het is ruim tien jaar geleden dat FC Twente voor het laatst won in Venlo. In 2010 zorgden goals van Bryan Ruiz en Roberto Rosales voor de 2-1 zege.

De vier ontmoetingen die daarna volgden leverden voor Twente louter nederlagen en remises op: het laatste duel eindigde vorig jaar november in 2-1.

Danilo is na vorige week in het bezit van een opmerkelijk clubrecord met zijn tien goals. Nooit eerder scoorde een nieuwe speler zo snel tien doelpunten. De teller van Dick van Dijk stond in 1968 op twaalf goals in evenzoveel duels, maar hij was toen bezig aan zijn tweede seizoen in Enschede.

De trainer van VVV, Hans de Koning, was 150 duels keeper van FC Twente tussen 1988 en 1993. Aan zijn carrière kwam abrupt een einde toen hij in het Diekmanstadion zijn bekken brak in de afscheidswedstrijd van Fred Rutten tegen Barcelona.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Heerenveen – Heracles

Afonso Alves scoorde ooit zeven keer in één duel tegen Heracles Almelo (Foto: Orange Pictures)

Heracles wacht nu al zestien uitwedstrijden op een zege in de eredivisie. De winst in de derby tegen FC Twente vorig jaar september (2-3) was de laatste competitiezege buiten Almelo.

De teller staat dit seizoen nog maar op twaalf goals, alleen ADO en RKC scoorden minder in de Eredivisie. Dat staat in schril contrast met de laatste zege die Heracles in Friesland boekte; ruim twee jaar geleden werd het 5-3.

Nog altijd staat de wedstrijd van 7 oktober 2007 in de recordboeken. Heracles leed toen met 9-0 de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie. En nooit scoorde één speler vaker in een eredivisiewedstrijd dan toen: Afonso Alves was goed voor zeven goals.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Roda JC – Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles verliest vaak in Kerkrade. In 2017 balen Elvis Manu en Sam Hendriks van de 1-0 nederlaag (Foto: Orange Pictures)

Dat is een duel met vooral historie in de Eredivisie. Het is pas het derde seizoen dat beide ploegen elkaar treffen in de Eerste Divisie.

De allereerste ontmoeting in Limburg was ook op het één-na-hoogste niveau. In mei 1963 won Go Ahead ternauwernood met 2-1 en mede daardoor promoveerde de Deventer-ploeg een paar weken later naar de Eredivisie.

De tweede ontmoeting in de Eerste Divisie ging verloren voor de Eagles: vorig jaar januari werd het 3-1.

Winnen in Kerkrade is toch als een zeldzaamheid voor Go Ahead. De overwinning in 2013 (1-4) was de eerste en enige sinds 1982.

Aftrap: zondag 20.00 uur

Alle wedstrijden zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.