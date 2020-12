Aantal WW-uitkeringen daalt in Overijssel maar totaal ligt flink hoger dan vorig jaar

Het aantal WW-uitkeringen is in november gedaald in Overijssel. Die daling ging zelfs wat harder dan de landelijke cijfers. De regio Zwolle doet het beter dan Twente.

Eind november 2020 verstrekte het UWV 6.767 WW-uitkeringen in de regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,5%. In absolute aantallen gaat het om honderd uitkeringen. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 0,7%..

Flinke stijging

Het aantal uitkeringen mag in Zwolle dan gedaald zijn vorige maand, als je de cijfers vergelijkt met een jaar geleden is er sprake van een flinke stijging van het aantal werklozen.

De coronacrisis heef hier uiteraard een flinke rol in gespeeld. Sinds de uitbraak van het virus zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt.

Veel minder

De stijging van het aantal WW-uitkeringen in de regio Zwolle is 10.9 procent. Een flinke stijging maar toch altijd nog veel minder dan de landelijke stijging, die 21,4 procent bedraagt.

De regio Twente laat vergelijkbare cijfers zien, met die aantekening dat het aantal werklozen in deze regio hoger ligt dan in de regio Zwolle. Eind november van dit jaar verstrekte het UWV 8.953 WW-uitkeringen in Twente. Een daling van 1,6 procent ten opzichte van vorige maand waarmee Twente het dus, net als Zwolle, beter doet dan het landelijke cijfer van 0,7 procent.

Jaar geleden

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Twente flink hoger. De stijging in Twente bedraagt 1.348 uitkeringen, een stijging van 17,7 procent. Dat is hoger dan de stijging in de regio Zwolle, maar ook in Twente steeg het aantal WW-uitkeringen minder hard dan landelijk.

Overigens wil een daling van het aantal WW-uitkeringen niet direct zeggen dat ook het aantal werklozen is gedaald. Het kan ook zijn dat meer mensen vanuit een WW-uitkering in de bijstand terecht zijn gekomen. Die aantallen worden niet meer meegenomen in de de WW-cijfers.

Wil jij zien hoe de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in jouw gemeente is geweest? Kijk dan op onderstaand kaartje.

Meer spanning op arbeidsmarkt

In het begin van de coronacrisis daalde de spanning op de arbeidsmarkt flink en werd het dus lastiger voor werkzoekenden om werk te vinden. Deze spanning neemt echter weer toe in het derde kwartaal.

In sommige beroepen is in Overijssel makkelijker werk te vinden dan in anderen, zo blijkt.

Werkgevers in bijvoorbeeld de zorg hebben momenteel moeite om personeel te vinden. Het gaat dan om wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden individuele gezondheidszorg.

Ook in de sector techniek is makkelijker aan werk te komen, bijvoorbeeld voor verschillende soorten monteurs, werkvoorbereiders en loodgieters. Ook in de ICT zijn de kansen op werk gunstig in Overijssel