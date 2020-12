SP wil regeling voor startende horecaondernemer uit Heino zonder coronasteun: 'Uiterst pijnlijk dit'

"Als ik zelf geen actie onderneem, verwacht ik dat het in januari of februari klaar is," vertelde Van Dam vrijdag voor de camera van RTV Oost.

De 29-jarige ondernemer nam per 1 april café-restaurant De Veldhoek in Heino over. Twee weken voordat hij de sleutel van het pand zou krijgen, brak de coronacrisis uit. De horeca moest dicht.



Geen enkele ondersteuningsregeling

Hoewel het kabinet met een royaal ondersteuningsplan voor ondernemers kwam, viel Van Dam buiten de boot. Hij komt, omdat hij starter is, voor geen enkele ondersteuningsregeling in aanmerking.

Raalter wethouder Dennis Melenhorst vroeg het kabinet om snel in actie te komen voor ondernemers als Van Dam. "We hebben het over een uitermate kwetsbare groep ondernemers die net is gestart, echt minder vet op de botten heeft en in zo'n kwetsbare positie is. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het niet mogelijk is om vanuit het Rijk een apart steunpakket voor deze groep starters te ontwikkelen."

'Regeling om gedwongen sluiting te voorkomen'

Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat de regering in actie moet komen. Hij stelt Kamervragen aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Deelt u de mening dat het zeer pijnlijk is voor Wilco?", vraagt hij aan de minister.

"Bent u bereid een tegemoetkoming voor Wilco te realiseren, zodat een gedwongen sluiting wordt voorkomen?"

Jasper van Dijk, Tweede-Kamerlid voor de SP (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Voor Van Dijk is een renteloze lening voor de startende ondernemer geen optie: "Het moet betaalbaar en haalbaar blijven", aldus het Kamerlid. "En omdat andere regelingen voor ondernemers vaak ook geen lening zijn, is dat nu ook geen optie. Gelijke monniken, gelijke kappen."

Overigens vraagt Van Dijk niet alleen om een regeling voor Wilco van Dam uit Heino: "Voor al die starters die tussen wal en schip dreigen te vallen moet er iets gebeuren. Die moeten niet aan de bedelstaf raken."