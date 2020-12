Frohe Weihnachten en Merry Christmas: zo vieren Overijsselaars Kerstmis in het buitenland

Fieberbrunn, Oostenrijk: voor het eerst echt kerst vieren

"We moeten normaal gesproken werken. Voor mijn vriend is het de eerste keer in twintig jaar dat hij vrij is." Anne Lotte Harberink komt uit Nijverdal en woont sinds 2015 in het Oostenrijkse Fieberbrunn, midden in een groot skigebied. Zij en haar vriend zijn in de winter skileraar, in de zomer werkt Anne Lotte bij de post.

"Kerst is hier wel groter dan in Nederland. Tweede kerstdag gaan jullie stappen of naar de woonboulevard, hier is het net als kerstavond en eerste kerstdag, met vrienden en familie. Het Christkind komt cadeautjes brengen voor onder de boom. En sommige mensen gaan met wierook door het huis om alles te zegenen."

Vanwege corona geldt sinds november een avondklok in Oostenrijk. Er was een strenge lockdown, die vorige week is opgeheven. Daardoor zijn bijvoorbeeld de gewone detailhandel en pretparken weer open. Het is nu voor Anne Lotte vooral spannend of de skigebieden nog open gaan. "We zijn meer bezig met of we deze winter werk hebben, dan met hoe we kerst kunnen vieren."

Voor kerst zijn de regels in Oostenrijk minder streng dan in Nederland. "We mogen zes volwassenen en zes kinderen in huis hebben, uit twee verschillende huishoudens. Wij vieren kerstavond met z'n tweeën, dat doen we elk jaar. We vieren verder met de familie van mijn vriend, er is een schema gemaakt wie wanneer bij opa en oma komt."

Dit jaar niet naar Nederland

En kerst met haar eigen familie? "Kerst vieren we altijd in Oostenrijk, vanwege het werk. We gaan normaalgesproken in april en november naar Nederland. Dat is dit jaar vanwege corona niet gelukt. Ik heb mijn familie nu al een jaar niet gezien."

Kerstboom bij de Tower Bridge in Londen (Foto: Getty Images)

Londen, Engeland: kerst begint in oktober al

"Sinterklaas kennen ze hier niet, dus kerst is heel belangrijk. In oktober liggen de kerstspullen al in de winkel." Gerben Bakker, opgegroeid in Kampen en Almelo, woont sinds 2001 in Londen. Daar is hij universitair hoofddocent aan de London School of Economics.

In de Engelse stad is het al volop kerst. "Het is hier vroeg donker door het uur tijdsverschil, er staan veel oude gebouwen, het geeft allemaal een soort Victoriaans gevoel, als Dickens."

Opnieuw strengere regels

Premier Johnson kondigde vorige maand aan dat de coronamaatregelen tijdens kerst een stuk soepeler zullen zijn. Zo mogen maximaal drie huishoudens bij elkaar komen. Maar zaterdag maakte Johnson bekend dat de maatregelen in Londen en in het oosten en zuiden van Engeland toch een stuk strenger worden, ook rond kerst. Het aantal besmettingen is flink toegenomen, mogelijk door een nieuwe variant van het coronavirus dat een stuk besmettelijker is.

In de genoemde gebieden mag kerst alleen met het eigen huishouden gevierd worden en moeten mensen zoveel mogelijk thuis blijven. "De dagen voor en na kerst zijn normaal altijd heel druk hier. Met kerst gaan veel mensen weg uit de stad, maar dat kan nu dus niet. Ik heb het idee dat heel veel mensen noodgedwongen in Londen zullen blijven."

"Engelsen maken van het kerstdiner best veel werk. De restaurants zijn altijd vol, of thuis wordt een kerstdiner gemaakt. Veel restauranthouders zijn boos vanwege de strengere regels, die verliezen zo hun kerstbusiness."

Zelf koken, of bestellen?

Zelf viert Gerben voor het eerst in zeven jaar ook kerst in Londen. "Normaal vier ik het in Nederland, maar dat kan nu dus niet. Misschien ga ik met een kennis een stuk wandelen in een park. En qua kerstdiner? Ik ben zelf niet zo'n koker, het zou heel simpel kunnen worden. Of er wordt eten besteld."

Kerstmarkt in Frankfurt (Foto: Getty Images)

Taunusstein, Duitsland: geen kerstmarkt is ontzettend jammer

"Dat alle kerstmarkten zijn afgelast is ontzettend jammer. Daar tref je vrienden, collega's, buren. Het is een groot sociaal gebeuren." Frank Manenschijn uit Deventer woont sinds zes jaar in Duitsland. Met zijn vrouw en twee dochtertjes woont hij in Taunusstein, zo'n 50 kilometer van Frankfurt. Daar werkt hij als financieel manager bij een groothandel voor tandheelkundige producten.

Je kunt het nog steeds gezellig maken, met een paar mensen samen zijn Frank Manenschijn

"Er zijn veel tradities hier. De boom, de kerkdienst, familiebezoek. Op 24 december zijn we normaal gesproken bij elkaar, wordt de boom opgetuigd, gaan we naar de kerk om het kerstverhaal te horen. Daarna eten en natuurlijk de cadeautjes. Eerste kerstdag is dan een rustige dag, met de directe familie. Met de cadeautjes spelen, goed koken voor het driegangendiner 's avonds." Tweede kerstdag wordt vaak met verdere familie gevierd.

Regels iets soepeler tijdens kerst

In Duitsland zijn deze week weer strengere coronamaatregelen van kracht. "Scholen en opvang zijn dicht, er is in onze regio een avondklok. Je mag nu met maximaal vijf personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn." Met kerst zijn die regels iets ruimer. "Dan mag je met tien personen bij elkaar zijn, maar alleen met directe familie."

"Opa en oma komen dit jaar wel, maar mijn zwager en zijn vrouw die in Denemarken wonen niet. Die zouden getest moeten worden en in quarantaine moeten gaan. We gaan de kerstboom gewoon optuigen, maar niet naar de kerk. Tweede kerstdag blijven we thuis, dan gaan opa en oma weer weg."

Rekening mee gehouden

Frank vindt het jammer dat het zo gaat dit jaar. "Maar we hadden er al rekening mee gehouden. En het betekent niet dat je niks meer kunt doen: je kunt het nog steeds gezellig maken, met een paar mensen samen zijn. En videobellen, er wordt hier heel veel aan videobellen gedaan."

"Ik hoop dat het volgend jaar weer gewoon kan", besluit Frank.