Eigenaresse na brand in bloemenzaak Borne: 'Vreselijk om dit zo te zien'

Gisteren was ze met haar personeel nog druk bezig geweest alles klaar te maken voor kerst. "We hadden een leuk winkeltje buiten gemaakt voor afhalen van boeketten. Daar hadden we al hele leuke reacties op gekregen."

Leeg gevoel

Ze zegt een leeg gevoel te hebben. "Dan word je vanmorgen wakker en dan is er niks meer. Maar stilzitten zit niet in onze aard. Samen met het personeel gaan we iets bedenken. Misschien is er een leeg pand van waaruit we mensen kunnen voorzien van boeketten. En natuurlijk kijken of het weer opgebouwd kan worden."

Over de oorzaak van de brand tast de eigenaresse in het duister. "Onderweg hier naartoe schiet van alles door je heen. Is er een kaarsje blijven branden? Is het kortsluiting? Laat de brandweer dat maar uitzoeken."

'We waren zo trots'

Verbouwereerd kijkt ze nog eens naar wat gisteren nog een fleurige bloemenzaak was. "Zo jammer dit. Alles was net nieuw. We waren zo trots. Vreselijk om dit zo te zien."

Bij de brand werden zes appartementen aan de achterzijde ontruimd. "We hopen dat die mensen later vandaag weer terug kunnen naar hun woning", zegt Dave de Leeuw namens de brandweer. "Eerst wordt alles gecontroleerd en geventileerd."

Beelden van de brand vanochtend: