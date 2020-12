IJssalon Van der Poel vindt tóch een pand in Almelo

Rob Beerlage werkte jarenlang in de ijssalon van Van der Poel en is de franchisenemer van de zaak in Almelo. Een zaak openen in de coronacrisis, dat lijkt een kamikaze-actie. "Wij zijn dit jaar gewoon open geweest en hebben een goede zomer gedraaid. Dus wat dat betreft ben ik niet bang."

Bezwaar ingediend

In eerste instantie zou de salon in het voormalige SNS-gebouw aan de Wierdensestraat komen. Maar tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning voor die locatie werd door een buurtbewoner bezwaar gemaakt. Reden genoeg voor Beerlage om verder te kijken.

"We hebben dat plan zelf laten gaan. Want voor ons zat er daardoor iets negatiefs aan die locatie, dat wilden we niet", legt hij uit. "We zijn verder gaan kijken en kwamen tachtig meter verder uit, op het Waagplein."

IJsseizoen

Qua winkel zijn de plannen niet anders, ondanks dat het een ander pand is. "We hebben 155 vierkante meter winkeloppervlakte. Dat is genoeg voor wat we willen doen. Een klein deel wordt een chocolaterie, de rest waar we bekend om zijn, een ijszaak."

Sleutels en vergunning zijn binnen en dus is het tijd om te klussen. "In maart willen we open. Dan begint het 'ijsseizoen' en willen we volop meedraaien."