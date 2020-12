Moslimgemeenschap Enschede na 'nee' tegen nieuw gebedshuis: "We geven de hoop op"

Een meerderheid van de raad wees het bestemmingsplan voor de bouw van de nieuwe moskee in Enschede-Zuid dinsdagavond af. Ze vinden onder meer dat de parkeerdruk en verkeersstromen rondom het nieuw te bouwen gebedshuis niet goed zijn onderbouwd.

Al tien jaar lang wordt er gesproken over een nieuwe moskee in Enschede, die de twee bestaande gebedshuizen in de stad moet vervangen. De gemeente werd meermaals teruggefloten door de Raad van State en dit keer houdt haar eigen gemeenteraad de plannen tegen.

Hoop opgegeven

"Persoonlijk geef ik de hoop op", zegt een teleurgestelde Ahmet Kemaloglu van de Selimiye Moskee. "Na zoveel jaar verwacht ik nog weinig. Ik denk niet dat er nog een nieuwe moskee komt."

Volgens Kemaloglu is een nieuw gebedshuis in Enschede juist hard nodig. "De twee huidige moskeeën zijn heel oude gebouwen, er moet veel parkeergeld betaald worden en de buurt heeft last van verkeersdrukte."

Hij verbaast zich erover dat het in Enschede maar niet wil vlotten met de realisatie van de nieuwe moskee. "In Almelo zijn ze later begonnen met de plannen voor een nieuwe moskee en daar is het nu al rond."

Pijnlijk dossier

Wethouder Niels van den Berg snapt de frustraties van de moskeegemeenschap. "Het is een pijnlijk dossier", zegt de wethouder. "Ook op sociaal-maatschappelijk aspect zorgt dit voor tegenstellingen en verdeeldheid."

Van den Berg vond dat er juist een onderbouwd en gedegen bestemmingsplan lag, nadat de Raad van State het eerdere plan bekritiseerde. "Voor 99,9 procent lag hier een goed onderbouwd verkeerskundig onderzoek, waaraan ook externe juristen en verkeersdeskundigen hebben meegewerkt."

Ontwerp van de nieuwe moskee in Enschede (Foto: Gemeente Enschede)

Geen glazen bol

Volgens de wethouder was het besluit van de gemeenteraad 'niet nodig geweest'. "Maar ik heb het te respecteren, want het is een democratisch besluit."

Van den Berg gaat de komende weken in gesprek met het moskeebestuur, de gemeenteraad en andere betrokkenen om alsnog meer politiek draagvlak te krijgen voor de moskeeplannen.

Of en wanneer er een nieuwe moskee in Enschede staat, durft de wethouder niet te zeggen. "Ik heb geen glazen bol, maar als bestuurder van Enschede ga ik met ervoor inspannen."