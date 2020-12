Geheimzinnige monoliet duikt ook in Kampen en staat ineens op een rotonde

Ineens stond 'ie er: een monoliet van een meter of drie hoog, op één van de kunstrotondes aan de Europa-Allee in Kampen. Tot verbazing van velen, want er was niets aangekondigd.

In november werd ook al eens een monoliet aangetroffen in het Amerikaanse Utah. Later ook in Roemenië en dichterbij huis ook in Limburg. En nu dus ook in Kampen. "Het moet vanmorgen in alle vroegte zijn gebeurd", vertelt verslaggever Nathalie Niehof van RTV Oost vanaf de rotonde. "Hij stond er ineens."

Een beetje scheef

De monoliet staat volgens Niehof een beetje scheef en is 30 tot 40 centimeter breed. "Ik heb gehoord dat alle rotondes aan de Europa-Allee kunstrotondes zijn. Iedereen mag er dus kunst op plaatsen."

Wie het ding er neergezet heeft is nog een raadsel, net als de vraag hoe lang als de monoliet er blijft staan. "In Limburg was hij ook dezelfde dag alweer verdwenen. We wachten het af."