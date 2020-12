Bibliotheek Nijverdal is de beste bibliotheek van Nederland

We lezen steeds minder. Volgens de Raad voor Cultuur hebben gemeenten de afgelopen tien jaar 19 procent minder geld uitgegeven aan bibliotheken. Nederlandse middelbare scholieren scoren slecht op leesmotivatie en leesvaardigheid. En toch is bibliotheek ZINiN in Nijverdal de beste presterende bibliotheek van Nederland. Overijssel doet het sowieso goed in de top-20: Hengelo (5), Deventer (7), Salland (9), Borne (16) en Staphorst (20) staan er ook in.

Mark Deckers van Rijnbrink, ondersteuner en adviseur van de Nederlandse bibliotheken, maakte de lijst van best presterende bibliotheken gisteravond bekend tijdens een digitale kerstpubquiz. Volgens ZINiN directeur Chris Funk is deze onderscheiding de kroon op het werk van de bibliotheek.

Vier aspecten

Jaarlijks stelt Deckers een lijst samen waarin hij vier aspecten van alle Nederlandse bibliotheken beoordeelt. Het gaat dan om onder meer het aantal uitleningen per lid, het aantal bezoekers per inwoner en het aantal activiteiten per duizend inwoners. Op alle fronten wist ZINiN dit jaar goed te scoren en daarmee verdiende het de Mark Deckers Bokaal.

"Ik ben ontzettend trots op de bibliotheekmedewerkers", reageert ZINiN-directeur Chris Funk. "Dit hebben ze toch maar even voor elkaar gebokst. Deze opsteker kunnen we zeker gebruiken en ik ben nog meer trots dat iedereen het zo goed vol heeft gehouden in dit rare jaar." Verder benadrukt hij dat dit wel de kroon is op de richting die ZINiN een paar jaar geleden is ingeslagen. Hij doelt daarmee onder meer op de samenwerking intern tussen theater, bibliotheek en Toeristisch Bureau Hellendoorn (TBH).

'Toverwoord'

Ook vestigingsmanager René Lueks van de ZINiN Bibliotheek is bijzonder blij. "Fantastisch, ik ben trots op alle ZINiN-medewerkers dat we dit hebben bereikt. Ook ik ben ervan overtuigd dat alle samenwerkingsverbanden die we intern en extern hebben gezocht, hieraan hebben bijgedragen. Luisteren naar de behoeftes van de inwoners en daar dan activiteiten voor organiseren, dat is denk ik het toverwoord", aldus Lueks.