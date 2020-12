Verkoper van Pokémonkaarten in Kampen in eigen kast opgesloten door overvallers

De Kampenaar die gistermiddag is bestolen van zeldzame Pokémonkaarten, is door de overvallers in zijn eigen huis opgesloten waarna de dieven er met de kaarten vandoor gingen. De kaarten hebben een waarde van duizenden euro's.

Rond de klok van drie uur had de bewoner een afspraak met een koper. In plaats daarvan stonden twee mannen voor de deur, die vervolgens werden binnengelaten. Binnen werd gepraat en de kaarten werden getoond. De verkoper werd weggelokt en plotseling in een kast geduwd en opgesloten. De twee overvallers gingen er met de kaartjes vandoor.

Benarde positie

De politie werd direct gebeld. Een ruit van de achterdeur werd vernield om de man te kunnen bevrijden uit zijn benarde positie. De politie heeft forensisch onderzoek gedaan en met omwonenden gesproken. Ook is de politie in de wijde omgeving op zoek geweest naar de daders van deze diefstal.

De twee mannen zijn vermoedelijk in een donkerkleurige auto weggereden, mogelijk een Audi A3. Op basis van de verklaring van het slachtoffer zijn er signalementen van de twee:

Dader 1: Een man van rond de 30 jaar oud, 1.80 meter lang, smal postuur, donkere huidskleur en kort kroes haar. Opvallend was de spierwitte jas die de man droeg. De dader droeg een mondkapje.

Dader 2: Een man van rond de 30 jaar oud, ongeveer 1.90 meter lang, getinte huidskleur maar lichter dan dader 1. Deze man had opvallend blauwe ogen. Hij droeg een pet, sportieve kleding en een blauw mondkapje.

Camerabeelden

De politie zoekt getuigen die gistermiddag rond drie uur deze mannen hebben gezien in of in de buurt van de Kronkelwilg in Kampen. Ook hoopt de politie dat er camerabeelden zijn, waar de twee mannen mogelijk op te zien zijn.

In de gestolen collectie zitten onder meer Pokémonkaarten die in de jaren 90 verschenen. Dat is de periode waarin de populariteit van de figuren uit de televisieserie naar een hoogtepunt steeg. Pokémonkaarten van deze eerste generatie zijn beduidend meer waard dan kaarten die later op de markt verschenen.Tegenwoordig wordt voor een enkele kaart, zoals bepaalde versies van Blastoise of Alakazam, met gemak honderden - of soms zelfs duizenden - euro's betaald.