Directie 'frauderende' zorgaanbieder na miljoenenclaims verder in het nauw

De directie van zorgaanbieder Take Care V&R Thuiszorg in Almelo is verder in het nauw geraakt. Na een eerdere miljoenenclaim van de gemeente Almelo en zorgverzekeraar Menzis was er beslag gelegd op privébezittingen van de directie. Die raakten daardoor dusdanig in de financiële problemen dat ze de beslaglegging aanvochten. Maar vanochtend kregen ze andermaal nul op het rekest.

De multiculturele zorgaanbieder richt zich vooral op thuiszorg voor allochtone cliënten, met name met de Armeense nationaliteit.

Zorgsubsidie teruggeëist

Zoals medio dit jaar gemeld had de gemeente Almelo twee miljoen euro aan zorgsubsidies teruggeëist van Take Care.

Almelo meent dat Take Care heeft gefraudeerd met de facturen en eist nu ruim twee miljoen aan zorggeld terug. Daarbij gaat het om de jaren 2016 tot en met 2018.

Beslag op privébezit

Vooruitlopend daarop had Almelo beslag laten leggen op onder meer alle zakelijke bankrekeningen, maar ook de privérekeningen van de directeur. Juist om te voorkomen dat gelden werden weggesluisd.

De directeur en zijn vrouw raakten echter dusdanig in de problemen dat ze naar eigen zeggen niet eens meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarop sleepte de directie de gemeente Almelo voor de rechter, waar in kort geding werd geëist dat de beslaglegging op de privébezittingen zou worden opgeheven.

Nadat de rechter dit afwees, ging de directie in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Maar ook daar heeft ze nu de deksel op de neus gekregen. Het Hof oordeelde dat de beslagen gehandhaafd mogen blijven, zo blijkt uit een vanochtend gepubliceerd vonnis.

Reactie wethouder

Wethouder Eugène van Mierlo is blij met het arrest van het Hof: "Deze uitspraak steunt ons in onze zaak tegen het zorgbureau en de bestuurders. Het gaat om veel geld. Geld voor de zorg moet aan de zorg worden besteed."

De gemeente is intussen een bodemprocedure opgestart om het geld terug te eisen. "Die begint in januari en daar zien we naar uit", aldus Van Mierlo.

Claim Menzis

Bovenop de claim van de gemeente Almelo eist overigens ook zorgverzekeraar Menzis 1,3 miljoen euro aan zorgsubsidies terug.

Elders wel contract

Opvallend is dat, waar de gemeente Almelo besloot de samenwerking op te zeggen, Take Care bij andere gemeenten nog wel weer een contract kreeg. Op de laatst gepubliceerde lijst, die dateert van augustus, van het zorg-samenwerkingsverband van Twentse gemeenten staat de naam van Take Care nog altijd vermeld.

Take Care ontkent iedere vorm van fraude.