Zwols horecapersoneel uit de kleren voor erotische bierkalender

De beste ideeën ontstaan onder de douche. Althans, dat stelt barman Jos Piening lachend. Hij bedacht het plan voor de sexy kalender terwijl hij onder de douche stond. "Toen ik het voorstelde aan het personeel dachten zij: 'Oh, dat is weer zo'n wild idee van Jos dat we nooit gaan doen.' Maar ik was het echt van plan!"

Ik loop niet iedere dag in lingerie door de kroeg... Marleen de Leeuw

'Wij bestaan nog'

Niet veel later was er een fotograaf, een vormgever en een drukker geregeld. "En toen konden we professioneel op de foto, met bijna geen kleding aan", vervolgt Piening lachend.

Het doel van de kalender? "Laten zien aan onze vaste gasten dat wij als kroeg nog bestaan. Daarnaast was het ook gewoon een heel leuk en gezellig project om te doen. We hebben flink gelachen met z'n allen."

Bekijk in de video enkele kiekjes uit de kalender. (tekst gaat verder onder de video)

Lingerie

Marleen de Leeuw, een van de vaste medewerkers van de kroeg, zag de lol er wel van in. "Maar het was uiteindelijk wel een heel gek idee om in lingerie door de kroeg te lopen", vertelt ze. "Dat doe je natuurlijk niet iedere dag."

"We hebben ontzettend gelachen en het was ook wel grappig om elkaar zo op een hele andere manier te zien. Ik denk niet dat ook maar iemand deze kalender zag aankomen."

'Uitgekleed door de overheid'

Naast dat het een ludieke actie is, geeft Piening er ook een signaal mee af. "We worden op dit moment door de overheid uitgekleed. Ik snap dat het op dit moment moet hoor, begrijp mij niet verkeerd. Maar het we hebben het natuurlijk niet makkelijk."

Naast de bierkalender verkoopt en bezorgt Piening ook speciaalbieren. "Je zoekt in deze tijd naar alternatieven om toch wel geld te verdienen. Maar vooral ook om bezig te zijn. Tijdens de eerste lockdown hebben we al het achterstallig onderhoud al uitgevoerd en nu hebben we tijd voor dit soort ideeën."

Louter positief

De reacties op de kalender zijn louter positief. De Leeuw: "De meeste mensen moesten heel erg lachen, vooral heel veel leuke reacties. Maar goed, hij moet nog verkocht worden natuurlijk!"

Ook Piening ervaart enkel positiviteit. "De familie en naaste vrienden hebben er gelijk allemaal één besteld. Het is natuurlijk ook gewoon een hele leuke en grappige kalender geworden.

De kalender is te bestellen via de Facebookpagina van Café de Gezelligheid.