Mannen uit Enschede en Haaksbergen lang gestraft wegens Marktplaatsoplichting

Vijf mannen, onder wie drie uit Enschede en één uit Haaksbergen, zijn door de rechtbank Overijssel in Almelo veroordeeld voor grootschalige Marktplaatsoplichting. De hoofdverdachte, een 25-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden en 2 weken. Hij moet ook een bedrag van 175.000 euro betalen, het bedrag dat hij uit de oplichting heeft verkregen. Hij stond aan het hoofd van een criminele organisatie die mensen heeft opgelicht. Ook pleegde hij identiteitsfraude en computervredebreuk.

Aan de hand van advertenties op Marktplaats benaderde de hoofdverdachte zijn slachtoffers. Hij deed zich voor als koper of verkoper en wekte zo het vertrouwen van de slachtoffers. Dat deed hij onder meer door het sturen van foto's van een identiteitskaart. Ook gebruikte hij op WhatsApp een foto met kinderen. De mensen die hij benaderde kregen zo de indruk dat zij met een betrouwbare koper of verkoper te maken hadden. Vervolgens werden zij op geraffineerde wijze opgelicht.

Dreigen met motorclub

In de meeste gevallen troggelde hij bankcodes van zijn slachtoffers af. Als zij weigerden dreigde hij met het inschakelen van een motorclub. Na ontvangst van de codes kon de hoofdverdachte inloggen op het account van zijn slachtoffers. Op die manier boekte hij (forse) bedragen over naar bankrekeningnummers van katvangers of bestelde hij goederen.

Kort na het overschrijven van die bedragen werden die contant opgenomen of werden de bestelde goederen opgehaald, meestal door leden van de criminele organisatie. Drie mannen uit Enschede waren lid van die criminele organisatie en ronselden de katvangers. Twee 27-jarige verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 maanden en 2 weken en de derde een, 23-jarige man, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 72 dagen voorwaardelijk en een forse werkstraf. Een vierde verdachte, een 25 jarige man uit Haaksbergen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 weken. Hij heeft een bedrag van 890 euro witgewassen.

Strak georganiseerd

De criminele organisatie was strak georganiseerd en had een professionele werkwijze. De hoofdverdachte heeft volgens de rechtbank op grove wijze het vertrouwen geschaad dat de slachtoffers in hem als koper of verkoper hadden. Digitale oplichtingszaken zorgen er bovendien voor dat mensen minder vertrouwen hebben in het elektronisch bankieren. De rechtbank rekent hen dit zwaar aan.

Slachtoffers van wie persoonsgegevens bij de oplichtingen zijn misbruikt, zijn door andere aangevers benaderd en onheus bejegend omdat zij ten onrechte werden aangezien voor oplichters. De rekeningen van de vele katvangers werden door de bank geblokkeerd waarna vaak de bankrelatie door de bank werd opgezegd.

Naast de (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen moeten de verdachten ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan 100.000 euro.