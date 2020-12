Zakelijk geschil met gemeente leidt tot persoonlijk drama voor Enschedese ondernemer: "Ik geloof heilig in een goed einde"

Een zakelijk geschil met de gemeente Enschede mondde voor ondernemer Gertjan Ardesch uit in een persoonlijk drama. Hij is zowel emotioneel als financieel volledig uitgeput door de lange procedures en de vele onwaarheden die er volgens hem zijn verteld. Maar Ardesch vecht door: "Ik geloof heilig in een goed einde." Hij staat er in elk geval niet meer alleen voor: vier oppositiepartijen en een stichting die gratis juridische bijstand verleent steunen hem. Het doel: de waarheid. Om die boven tafel te krijgen dringen ze aan op een onafhankelijk feitenonderzoek.

In Enschede is Ardesch als ondernemer geen onbekende, zeker niet bij de gemeente. Met zijn bedrijven SteQ en Wellinga Print- en Koffiesystemen levert hij jarenlang koffie en facilitaire diensten in twee gemeentelijke bedrijfsverzamelgebouwen. Al die jaren is er niets aan de hand tot in 2015 het Vastgoedbedrijf Enschede eigenaar wordt van de panden. De dienstverlening van Ardesch verhuist mee.

32.000 euro

Een jaar later (2016, red.) krijgt Ardesch een factuur van bijna 32.000 euro. Het betreft een huurschuld, opgelopen met zijn bedrijf Wellinga. De ondernemer meldt dat de hoogte van het bedrag niet klopt, maar de gemeente betwist dat.

De partijen komen er onderling niet uit. De kwestie wordt onder de aandacht gebracht van de toenmalige Klachtencommissaris. Die adviseert een onafhankelijk feitenonderzoek, maar dat komt er niet. In die periode circuleert bij de gemeente het verhaal dat er een mail is waarin Ardesch meldt dat hij afziet van dit onafhankelijke onderzoek en dat hij wil dat een rechter de zaak beoordeelt. Ondernemer Gertjan Ardesch zegt niets te weten van zo'n mail.

Rechter doet uitspraak

De zaak komt uiteindelijk voor de rechter. Die doet in 2019 uitspraak. Beide partijen claimen dat de uitspraak in hun voordeel is. Ardesch ziet in elk geval de huurschuld met bijna de helft afnemen. Over het jaar 2016 moet hij 3.000 euro betalen en 12.000 euro over het jaar 2017. "Dat is bij elkaar toch een heel ander bedrag dan de bijna 32.000 euro die werd geëist."

Gratis koffie?

Behalve een schuld aan de gemeente heeft de ondernemer ook geld tegoed van Enschede. "Dit gaat om mijn bedrijf SteQ waarmee ik diensten verleende in één van de bedrijfsverzamelgebouwen. Hier stond jarenlang een koffieautomaat, maar de koffie hieruit viel niet onder het contract."

Hij stuurde Enschede een factuur van 25.000 euro. Over de hoogte van deze factuur wordt nog steeds gesteggeld. "Het gaat om een periode van drie jaar en vijftig gebruikers. Het gaat echter niet alleen om onbetaalde kopjes koffie. Er is ook kantoormeubilair verkocht en er zijn vergaderruimtes verhuurd, zonder dat ik dat wist."

Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is blijkbaar een heel ander verhaal

Als mens is Gertjan Ardesch volgens eigen zeggen zowel emotioneel als financieel volledig uitgeput door de lange procedures en de vele onwaarheden die er over hem zijn verteld. Zijn bedrijven is hij kwijtgeraakt, evenals zijn woning. Een tijd lang leefde hij vanuit zijn auto en sliep hij bij vrienden en kennissen op de bank. "Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is blijkbaar een heel ander verhaal."

"Dossier is zootje"

Inmiddels staat hij er niet meer alleen voor. Samen met zijn dochter huurt hij een huis in Almelo. Een stichting staat hem juridisch bij en vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Enschede proberen al meer dan een jaar alle informatie van zijn dossier boven tafel te krijgen.

Onder aanvoering van raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders werden schriftelijke vragen aan het college gesteld. Het valt volgens haar niet mee. "Het dossier is niet compleet. Het is een zootje."

Enkele weken terug ontvingen EnschedeAnders, SP, Groep Versteeg en de PVV antwoord op hun schriftelijke vragen. Eind goed , al goed? Nee dus. Visser: "Wij hebben moeten concluderen dat er op veel van onze vragen geen antwoord werd of kon worden gegeven. We hebben daarom maar vervolgvragen gesteld. In totaal 28."

Een niet bestaande mail

De vier raadspartijen willen onder meer met eigen ogen de mail zien waarin Ardesch zegt dat hij afziet van het onafhankelijke feitenonderzoek. Uit de antwoorden van het college blijkt die mail er niet te zijn. Wel is er een mail waarin een hoge ambtenaar een aantal telefonische afspraken bevestigt, die met Ardesch zouden zijn gemaakt. In de mail staat ook dat er een rechtszaak volgt als Enschede en Ardesch er onderling niet uitkomen.

Het college schrijft: "Onderdeel van die afspraken was dat er werd afgezien van het onafhankelijke feitenonderzoek omdat dit qua tempo en qua tegemoetkoming aan ieders belangen onvoldoende adequaat werd geacht door Ardesch." Visser heeft hier haar bedenkingen bij. "Dit was een eenzijdig besluit van de gemeente", zegt ze. "De afspraak was dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen als het minnelijke traject niet zou slagen. Dat heeft de gemeente links laten liggen."

Vandaag zouden Visser en de anderen antwoord op hun vervolgvragen moeten krijgen. Visser: "De gemeente heeft om uitstel gevraagd tot half januari. Ik begrijp het wel. Ik wil ook liever dat ze met goede antwoorden komen dan met snelle."

"Wie is hier nou gek? Zij of ik?"

Ondernemer Ardesch zegt dat hij er niet op had gerekend dat de vragen binnen de termijn zouden worden beantwoord. Die paar weken extra neemt hij op de koop toe. Het duurt toch allemaal al zo lang. Maar de ondernemer geeft niet op. "Op een gegeven moment ga je aan jezelf twijfelen", zegt hij. "Wie is hier nou gek? Zij of ik?"

Met de hulp die hij nu heeft, twijfelt hij niet meer. Hij schaart zich achter de oproep van de vier oppositiepartijen die er op blijven hameren dat er een onafhankelijk feitenonderzoek moet komen. "De waarheid moet boven tafel komen. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat gaat gebeuren."