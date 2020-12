Stegeman over storm aan kritiek: “Als je onderaan staat kan ik het allemaal nog wel snappen”

Zelf is de trainer daar niet zo mee bezig en vindt hij dat het verwachtingspatroon veel te hoog ligt bij een deel van de achterban. “Als je onderaan staat kan ik het allemaal nog wel snappen, maar dat is totaal niet het geval,” zegt de trainer die met PEC Zwolle vier keer verloor dit seizoen in de competitie.

Emmen

PEC Zwolle treft in Emmen een tegenstander die nog niet won dit seizoen in de Eredivisie. De bezoekers staan laatste, maar wisten deze week wel te zegevieren in de KNVB Beker. FC Groningen werd verslagen, terwijl PEC Zwolle zich dus blameerde in de beker op bezoek bij eerstedivisionist Excelsior Rotterdam.

Kersten en Tedic

Trainer John Stegeman kan morgen in de wedstrijd weer beschikken over Sam Kersten. De verdediger zal ook terugkeren in het elftal. Er lijkt ook een basisplaats te zijn voor Slobodan Tedic.

De Oosttribune

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Emmen is morgen te beluisteren vanaf De Oosttribune. Het duel begint om 20.00 uur.