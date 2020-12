Raadslid Enschede: "Organiseer online-gametoernooi om escalatie oudejaarsnacht te voorkomen"

Dit beeld gaan we - als het goed is - niet zien tijdens de komende jaarwisseling (Foto: Getty Images)

Dit beeld gaan we - als het goed is - niet zien tijdens de komende jaarwisseling (Foto: Getty Images)

Nog maar een kleine twee weken en dan is het oudejaarsdag. Een heel bijzondere, zonder knallen of grote feesten vanwege de coronacrisis. Gaan alle jongeren zich wel aan alle strenge coronaregels houden op de feestdag? Raadslid Enes Sariakçe van DENK in Enschede denkt van niet. Hij wil dat er nu actie wordt ondernomen om escalaties te voorkomen.

"Een kat- en muisspel met de politie." Daar is Sariakçe bang voor tijdens oud en nieuw. Hij baseert zich ook op uitspraak van Jaap Timmer, politiewetenschapper, die eerder deze maand in verschillende media opriep tot maatregelen en vertier voor jongeren, die door corona al maanden weinig mogelijkheden hebben om zich te vermaken. Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, riep eind november op tot meer evenementen voor jongeren. Net zoals in veel andere grote steden in Nederland, nam ook in Enschede door corona de overlast van jongeren de afgelopen tijd toe.

Gamen als tijdverdrijf

"Heel veel jongeren hebben thuis een gameconsole liggen," aldus Sariakçe. "Organiseer een wedstrijd online en hang er als gemeente een prijs aan. Dan heb je een hele groep jongeren in een keer van de straat." Hij wil voorkomen dat er in Enschede tijdens de jaarwisseling situaties ontstaan zoals in Urk, Arnhem en Roosendaal de afgelopen maanden, waar relletjes ontstonden met jongeren, de ME ingezet werd en er veel vernield werd.

Welzijnsorganisatie Alifa in Enschede heeft inmiddels samen met de gemeente Enschede, Sportaal en Concordia de koppen bij elkaar gestoken. Er zijn in Enschede extra activiteiten, onder andere georganiseerd door jongerenwerkers.

Nieuwjaarsparty

Aanstaande dinsdag is er een online kerstbingo, wordt er online gegamed en draaien DJ's op 2 januari voor de eerste nieuwjaarsparty online hun platen. Maar zo zijn er ook extra online chatsessies waarin jongeren hun hart kunnen luchten. Aanstaande maandag verschijnt op Instagram van het Jongeren Informatie Punt van Alifa (@JIPalifa) de kalender voor de kerstvakantie.