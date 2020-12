Onderzoekers Hogeschool Saxion ontwikkelen speciale techniek voor blusrobots brandweer: "Deze camera kan door rook heen kijken"

De robot wordt op dit moment nog volop getest. "We zijn het project gestart, omdat de brandweer steeds meer complexere branden moet blussen. Daarbij willen ze steeds minder mensen naar binnen brengen omdat dat echt onveilig is", zegt projectleider Roy de Kinkelder.

Op ieder moment moet de blusrobot op alle fronten goed werken. Samen met verschillende brandweerkorpsen brengt Saxion in kaart hoe de meerwaarde van de blusrobot zo groot mogelijk kan worden gemaakt. Zo werd het blussend vermogen en de gebruiksvriendelijkheid van de robot in een parkeergarage getest.

Door de rook heen kijken

Blussen met een robot is een beetje een jongensdroom, vertelt Roy de Kinkelder. Maar los daarvan is het ook goed om te zien waar je tegenaan loopt. De robot heeft bijvoorbeeld camera's, maar in een ruimte vol rook hebben die moeite om alles te registreren. Je moet hele goede sensoren hebben, als het ware ogen en oren op het apparaat. Daarom werken we met 3D-warmtebeeldtechnologie, die we speciaal voor dit project verder hebben ontwikkeld.

Deze speciale camera's kunnen als het ware door de rook heen kijken. "We hebben hiermee al wat experimenten gedaan bij lichte rook en dat werkt goed. We werken het nu verder uit.", zegt onderzoeker Victor Sluiter. "De robot kan een soort 3D-kaart maken van de ruimte. Dat is echt een nieuwe technologie, die nog niet veel op deze manier gebruikt wordt".

Wanneer de blusrobot met de speciale camera's gebruikt kan worden is nog niet bekend. "Ik hoop dat we dit door kunnen ontwikkelen, zodat de brandweer er over een paar jaar gebruik van kan maken", aldus De Kinkelder.